Kézműves módon készülnek a boraik

Többféle szempontból is különleges volt a Dunaújvárosi Borbarát Klub idei első rendezvénye, amit a hagyományokat követve a Corner kávéház különtermében tartottak. A borok a somlói Kreinbacher-birtokról érkeztek. A katedrára és pódiumra érett bemutatóért Baráth Sándort ünnepelték.

Baráth Sándorral, az egészen különleges borkóstolót bemutató kiváló szakemberrel beszélgettünk, aki a Kreinbacher-birtok turisztikai vezetője.

– Azt gondolom, hogy tőlünk csak jó borok és pezsgők származnak, ezért nyugodtan vártam a vendégeket. A borvidékünk talán legfontosabb tulajdonsága a különleges talaj. Ez biztosítja a kínálatunk stabil ásványos, minerális ízét és állékonyságát. Mindig azok a borok a legértékesebbek, amiknek egyéniségük van. A különlegességeinknek mennyiségi korlátai vannak. Léteznek olyan tételek, amikből még a hazai piacot sem tudjuk folyamatosan kielégíteni, és ezek a pezsgők. Számunkra a hazai vásárlók a megbízhatóságuk miatt a legfontosabbak. Ennek a legfontosabb záloga, a tőlünk megszokott magas színvonal betartása. A csoda mindig az ültetvényen történik. Varázsolni nem lehet. Egy egészségtelen, éretlen szőlőből képtelenség a kívánt színvonalat hozni. A jó minőségű értékeit csorbítatlanul kell átvinni a borba és a pezsgőbe is. Elismerem, hogy büszke vagyok, mivel a termékeink világszínvonalúak.

A versenyek

– Az egyik legnagyobb pezsgőversenyen, Nagy-Britanniában, a százpontos rendszerben a kilencvenhatos eredményünkkel a Classicunk aranyérmes lett a tavalyi évben. Azt megelőzően olyan eredményt értünk el, amire több ezer pezsgőpincészet esetleg több évtizeden át vágyakozik. A Prestige Brut 2018-ban a világ legjobb olyan pezsgőjévé választották, ami nem Champagne fajtából készül, ugyanis ez a tétel nálunk szinte mindig furmint. Bár egy kis szerencse minden versenyhez kell, de ezen a több ezer tételt „vakon” kóstolja a világ legavatottabb zsűrije, ezért azon itt semmi sem múlhat. Ezzel szemben semmilyen hazai borversenyen nem, inkább csak rangos nemzetközieken veszünk részt. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy olyan magas szintű eredményeket értünk el, a pozícióink is biztosak, ezért nincs nagy szükségünk ezekre az érmekre. A hazai borfesztiválok közül is csak kettőn jelenünk meg, a Budai Gourmeten és a Borfesztiválon.

A boraik is a legjobbak közé emelkedtek

– A munkánkat egy francia tanácsadó segíti 2009 óta, aki megvizsgálta a somlói vezető fajtákat. Ezek az olaszrizling, furmint, hárslevelű és a juhfark. Közülük, csak a furmintot találta alkalmasnak a pezsgő-alapbor készítésére, tehát mi arra építünk. Ehhez a dunántúli borvidékekről felvásároljuk a champagne fajtákhoz tartozó chardonnay-t és pinot noirt. A pezsgőkészítésre nem használható fajtáinkból pedig a boraink születnek. Ez az egyik oka, hogy miért tartottuk meg azokat. Igazi eretnekségnek számítana, ha csak a pezsgővel foglalkoznánk ezen a jellemzően fehérboros vidéken.

Vörös fajta a somlói vidéken?

– Palackozott vörös fajtánk a Syrah, csak nekünk van azon a területen. A paletta szélesítésére van egy rozénk is, ami a gasztronómiában egy stabil pozíciót foglal el. Ez jellemzően a Dunántúlon felvásárolt szőlőből készül. Mellette a tulajdonosnak a szülőfalujában, Vaskeresztesen is van néhány hektár kékfrankosa, és nagyon sokszor ebből is kerül a rozénkba.

Felvásárlás?

Nagy kihívás lehet ilyen magas színvonalú boros kínálathoz a megfelelő termést megtalálni.

– Bort soha, de szőlőt felvásárolunk a megfelelő helyekről. Már a szerződés megkötésekor beleszólunk egy kicsit a szőlészeti munkákba. Odafigyelünk, hogy ne legyen túlterhelt az ültetvény. Kiló áron kétszer annyit fizetünk, mint egy másik borászat, de csak egészséges szőlőt veszünk meg. Ez utóbbit úgy tudjuk biztosítani, hogy csak a saját embereink szüretelnek, akik a szüretelőládába gyűjtik az ép fürtöket. Konténereket nem használunk. Nagy feladat a munkaerő képzése és megtartása. Huszonöt állandó munkásunk van, akik csak a szőlőben tevékenykednek. Ugyanennyi alkalmi munkavállalót is foglalkoztatunk április közepétől a szüretig. Előfordul, hogy egy időben a fele otthon, a másik része pedig a már említett területeken szüretel.

Kézműves módon

Csak kézzel dolgozunk, mert az kíméletesebb, mint a gépi munka. Ez nagyon fontos szempont a feldolgozás során. Azt jelenti, hogy a szőlőfürt szilárd elemei, a bogyóhéj, a mag és a kacs, lehetőleg ne törjenek, zúzódjanak és szakadjanak, mert az egy kellemetlen, kesernyést ízt hozhat magával a mustba és a borba. A munka kezdete a kézi szüret, a ládába. Azt sem szabad megpúpozni, körülbelül hetven százalékig vannak megtöltve, mivel nem szabad, hogy a szemek megsérüljenek. Természetesen az önköltségünk a kézműves foglalatosság miatt jelentősen megemelkedik. Ez az ára a minőségnek. A nagyon jót, nagyon olcsón, ebben a szakmában sem megoldható. Varázsolni nem lehet, és ezért, ha egy minőséget tartani akarunk, annak ez is az ára.

A tavalyi évről

– Nagyon ígéretes volt ez az évjárat. Még az is benne van a pakliban, hogy kiemelkedő lesz. A borok természetesen még sokára, fél és egy év közötti idő múlva készülnek el, de jót ígérnek.

A palackozásról

– Ennek az idejét egy szakmai grémium dönti el. Fontos dolog, hogy az érlelőhordókat a következő termés befogadása előtt ki kell üríteni, és fel kell készíteni. Fajtánként változó, hogy melyiket meddig tartjuk ezekben. Ezután szükség esetén tartályban is folyhat a további érlelésük, illetve a palackba töltés után, a piacba kerülésük előtt is pihenhetnek ennyi időt a borok. A tárolás módja a céljainktól függ, ami egy szakmai megfontolás. Nyilván, ha a drága francia hordókban érleljük, és egy viszonylag értékes palackba tesszük, akkor az már egy magasabb árkategóriába kívánkozik. Az olcsóbbakat acéltartályos módszerrel érleljük.

Miért annyi, amennyi?

– Segítsünk azoknak, akik kételkedve fogadják a számukra magasnak tűnő árakat. Azért kérünk a termékeinkért annyit, mert mire a fogyasztó asztalára kerül, rendkívül sok ráfordítást kell tennünk a termékeinkre. Nagyon sokszor olyan területekről származik a szőlő, amiket csak kézi erővel lehet megművelni. Óriási különbség van a kézi és a gépi művelés kilónkénti költsége között. Egy jól gépesített területen hetven-nyolcvan forintból lehet egy kiló szőlőt kitermelni. Ám a Somló hegy derekától fölfelé ez már ötszáz és ezer forint között áll meg! Ezért csak akkor lehet rentábilis, ha van egy igényes fogyasztói réteg, amely meg tudja fizetni az ebből és a magas értékű, különleges termésből fakadó árakat.