Kézműves- és bolhapiac, boldogságra hangolva

December 13-án délután a hivatalok és a faluház keretezte főtér ünnepibe öltöztetett körforgóját ismét árusok népesítették be, vasárnap délután 13 órától karácsonyi kézműves- és bolhapiacra hívták az érdeklődőket a szervezők.

Kulcs

A jól sikerült vásárban most is mindenki szabadtéren kínálta a portékáját. Minden kereskedő csodálatos és egyedi miliőt igyekezett varázsolni saját standján, sehonnan sem hiányzott az égősor, vagy az abrosz a pultról. Néha már kicsit sajnáltam is, hogy egy-egy jól megkomponált csendéletbe belenyúlok, hogy közelebbről is megvizsgálhassak egy-egy eladásra szánt részletgazdag gyönyörűséget. Ehhez pedig a faluház előtti tér lenyűgöző karácsonyi díszlete képeslapba illően szép hátteret festett a kellemes hangulatú délutánnak, a karácsonyi muzsika és a forró csoki, a forralt bor és a kürtőskalács illata pedig mindezeket csak tovább fokozta.

Minden megtalálható volt a portékáikat kínálóknál, ami az ünnepi készülődéshez és az ajándékozáshoz szükséges lehet, sok más mellett például adventi és karácsonyi dekorációk, kürtőskalács, házi sütemények és tészták, méz, kézműves sajt és füstölt húsáruk, ajándéktárgyak és levendulás finomságok is. A Segíteni jó Kulcs karitatív csoport is jelen volt a vásárban, a piacra látogatók is, de az árusok is hozzájárulhattak karácsonyi élelmiszeradományozó akciójukhoz.

Pádár Edit, a kulcsi kézműves- és bolhapiac ötletgazdája és szervezője így összegezte a tapasztalatait: – Bátran kijelenthetjük, hogy a mai egy igazán ünnepre hangolódós vásár volt. Boldog karácsonyt mindenkinek, és jövőre találkozunk ugyanitt.