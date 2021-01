Keze alatt érték lesz a mások számára hulladék anyagokból

Sokféle dolog rengetheti meg az ember életét. A céljai, mint egy álom, akár köddé is válhatnak. Nehéz fordulatok után maradt Aux László, egy nagykarácsonyi nyugdíjas kortalanul, derűsen alkotó ember a mai napig. Vele beszélgettünk, és csodáltuk a fáradhatatlan teljesítményét.

– Mi kell a boldogsághoz?

– Negyvenegy évig dolgoztam az acélműben, ahol sokféle feladatot láttam el, és mindet nagy örömmel végeztem. Tizenhét évvel ezelőtt egy szívműtét tett pontot az életemnek arra a szakaszára. Azóta túl vagyok négy infarktuson is. Mellette sajnos elvesztettem a feleségemet is, és ahogy olyan sok másnak, a svájci hitel nekem is nagy gondot okozott. A sok bajban a családomra mindig számíthattam, ma is egy fedél alatt, de külön háztartásban élek az egyik lányomékkal. Boldog vagyok miatta, és a kedvem szerinti dolgokkal foglalkozhatok.

– A pesti fiúból falusi ember lett?

– Budapesten születtem, majd kétéves koromtól Dunaújvárosban éltem. Szerencsére többször is voltam balatoni táborozásokon, de legjobban a falusi nyaralásokat szerettem. Mindig odahúzott a szívem. Negyvenöt éve költöztem ki, akkor még úgy viccelődtek velem, hogy itt még a padlásra is lehet krumplit vetni… Gyorsan idenőttem, ez az én világom.

– Egy falusi ház körül mindig van tenni való?

– Most éppen fát hasogatok és fűrészelek, amit a kis kandallómban fogok elfűteni. Szociális tűzifaként kaptam, ezzel is szívesen dolgozok. Én még soha sem unatkoztam. Hétvégenként főzni is szoktam magamnak, más napokon a közétkeztetésből részesülök. Szép helyen lakunk, szeretem a természetet és az állatokat is. Vannak itt tyúkok is, a kutyákat és macskákat is kedvelem.

Aux László lakrésze egy legalább négy helyiségből álló műhelyt rejt. A készítményei és az egyszerűen fölbecsülhetetlen mennyiségű alapanyag gyűjteménye (amik mások számára értelmezhetetlen és értéktelennek tűnő holmik), és éppen az újra gondolás időszakában lévő alkotások között telik az élete. Talán mindenről pontosan tudja, hogy hol található és mi lesz belőle, de evvel a csudálatos képességével nyilván egyedül van a világon.

– Gyerekkorom óta barkácsolok, sok örömöm volt és van benne. Az alkotó tevékenység meghozza az életkedvemet, frissen tartja a fejemet és folyamatosan mozgatja a fantáziámat. Amit egyszer meglátok és tetszik, azt mintha lefényképeztem volna magamnak, talán soha nem felejtem el. Amihez kedvet érzek, megpróbálom kicsiben is elkészíteni. Számomra nem a tökéletes hasonlóság a fontos, hanem a hangulat bemutatása. Sokféle dísztárgyat készítettem, mindent a kedvem szerint. Mivel nem vagyok egy tehetős ember, ezért olyan nyersanyagokat használtam fel, amiket mások már nem tudtak, vagy akartak, talán hulladéknak is tartották azokat. A kezem alatt újjászületnek. Kedvesek számomra, és azt is elismerem, hogy büszke vagyok rájuk.

– Az előszobában egy nem mindennapi falburkolatot láthat az oda látogató. De honnan a sok gyufaszál?

– Egyszer csak rájöttem, hogy milyen sokféle szép dolgot lehet a gyufaszálakból készíteni. Onnét új célokat tűztem ki magam elé. Sorra születtek belőlük az ékszerdobozok, a kis parasztházak és a kastélyok makettjei. Utána jött a tervem: mi lenne, ha ebből készíteném a fal borítását? Nagyon komoly segítséget kaptam hozzá. A Szegedi Gyufagyár igazgatóját azzal a kéréssel kerestem meg, hogy segítsék megvalósítani az álmomat. Hálás vagyok, mert megtették, és egy örök emlék lett belőle. Személyesen is találkoztam vele, és az alkalomra egy különleges, általam készült vázát vittem neki, aki azt meglátva művész úrnak szólított. Udvariasan csak annyit mondtam neki, hogy nem vagyok az, csak egy egyszerű munkásember. Ma is annak tartom magamat. Megkaptam a hozzávalót (természetesen a vegyszeres bevonat nélkül) és nekiálltam. Ez a borítás hetvenöt karton lapra lett felragasztva és utána erősítettem azokat a falra. Két és fél évig dolgoztam rajta, ez lett az én gyufaszál lambériám, amihez szerintem több mint másfélmillió szál kellett! Hálás vagyok a támogatásukért.

– A tévésorozatok nyomán…

– Sokat nézem a mindenféle műsorokat. Ott láttam meg azokat az amerikai férfiakat, akik kiköltöztek az erdőkbe és a lombkoronába építettek kis faházakat maguknak. Csodálatos lehet, én is szívesen velük tartanék, de mivel nem tehetem, ezért itthon készítettem magamnak egy mini változatot.

– A tengerre is vágyakozik…

– A Balatonon és a Dunán kaptam a hajózásból kóstolót. Az olvasmányok és a filmek hatására a tenger is vonzani kezdett. Azokból vettem az ötletet, hogy elkészítsem egy nagy vitorlás mását. Élőben ilyet még soha sem láttam, de ahogy ránézek, képzeletben most is el tudok indulni vele.

– A soron következő célok?

– Sokféle dolgot csináltam már életemben. A világháborús tankokat, repülőket is, amik most egy kis karbantartásra várnak. Elsőként egy komoly raktárt akarok kialakítani sok polccal, hogy a kincseimnek jó helyük legyen. Nagyon sok minden érdekel, ezért nem nagyon tervezek előre. Úgy is jön egy új ötlet, aminek nekiállok. Volt már úgy, hogy nem sikerült valami. Félretettem, aztán egyszercsak mégis befejeztem. Megtehetem, hogy ne siessek: időmilliomos vagyok.