Kétféle kedvezmény nagycsaládos autóra

A nagycsaládos támogatásnak köszönhetően kisbusz vásárlását tervezzük, hogy a három gyermekünkkel kényelmesen elférjünk a hoszszabb utazásokon is. Elektromos járműveket is nézegettünk, amelyekre, ha jól tudom villanyautós támogatás is jár. Összevonható a két kedvezmény?

A nagycsaládos és a villanyautós támogatás összevonható. A nagycsaládosoknál nincs felső árplafon, azaz bármennyibe kerül a kiszemelt hétüléses modell, jár hozzá az extra pénz. Júliustól a legalább három gyermeket nevelő családok 2,5 millió forintot kaphatnak az államtól az új, hétüléses autójukhoz. A villanyautó-támogatást csak a 20 millió forintnál olcsóbb autókra lehet igényelni, ami 1,5 millió forintot jelent. A két támogatás együtt már 4 millió forintos mínuszt jelenthet az új autó árából. Jelenleg egyetlen új autó van a piacon, amelyre mindkét támogatás igényelhető, a Nissan tisztán elektromos kisbusza, az e-NV200-as hétüléses változata az, amelyhez passzol a 2,5 milliós és az 1,5 millió forintos támogatás is. A modell listaára 12,8 millió forint, azaz ha más kedvezmény nincs, akkor 8,8 millióért lehet elhozni a járművet. Az elektromos autók kapcsán megjegyezzük, hogy ha csak a városi használatot és a Mol áramkútjainak tarifáit nézzük, akkor egy tankolás nagy teljesítményű töltővel 80–95 százalékra 2990 forint, ez pedig körülbelül 200 kilométerre elég. Azaz 1500 forintra jön ki 100 kilométer, ami kevesebb, mint 4 liter benzinnek felel meg. Ez csak egy hozzávetőleges számítás, az elektromos autók fogyasztása nagyban függ a vezetési technikától is, az Ev-database.org szerint a Nissan kisbusz fogyasztása 13,3 kWh-tól 29 kWh-ig terjedhet, azaz a legmagasabb fogyasztás több mint a duplája a legalacsonyabb szintnek. A benzines hétüléses autók piacán egyre nagyobb a kínálat, a gyártók sorra mutatják be a nagycsaládokra szabott modelljeiket hazánkban. A Magyarországon elérhető Skoda modellek közül az egyik legnagyobb a Kodiaq, amelynek hétüléses verziójára a feltételeket teljesítő nagycsaládosok 2,5 millió forint állami támogatást kaphatnak. A Skoda akár 3,7 millió forintos kedvezményt ad két modellre, a nagycsaládosoknak szánt kényelmi és biztonsági csomagot pedig 610 ezer forint helyett 6100 forintért adja. A legolcsóbb hétüléses Kodiaq pedig akár 5,523 millió forintért elérhető lesz a nagycsaládos autóvásárlási program keretében. A Seat a hétüléses SUV-jával, a már említett Kodiaqhoz nagyon hasonló Tarracóból és az Alhambra nevű egyterűből állított össze állami támogatásra optimalizált változatot. Az Alhambra esetében a 2,5 milliós nagycsaládos támogatást a márka további 2,2 millióval megfejeli, így a listaárnál 4,7 millióval alacsonyabb szintről, 7,1 milliótól elérhető lesz ez az autó. A Tarracónál az állami 2,5 millióhoz 1,9 millió kedvezményt tesz a Seat, így az 1,5 literes benzinmotorral hajtott autó 5,87 millió forintért elhozható a szalonokból. A Porsche Hungaria által forgalmazott Volkswagen személyautók közül a Touran, a Tiguan Allspace és Sharan modellek indulnak versenybe a nagycsaládosokért. Ezekre a 7 üléses autókra az állam és a cég által nyújtott támogatás összesen 4 millió forint. (forrás: Napi.hu)