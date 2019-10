Két keréken, harminccal megy, nem jármű – mi az?

Az elektromos rollerek elterjedése a felhasználóknak kényelmet és izgalmat nyújt, de a többi közlekedőre kifejezetten veszélyes lehet az eszköz. Mi több, egyelőre nincs e-rollerre vonatkozó jogi szabályozás sem.

Az elektromos roller akár harminc kilométer/órával is képes hasítani, ugyanakkor a jelenlegi álláspont szerint a mellettünk elzúgó jármű valójában gyalogosnak minősül. Németh Miklós alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának osztályvezetője elmondta, ebből kifolyólag tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak az e-rolleresekre, mint a gyalogosokra, pedig egyértelműen veszélyt jelentenek mind a vezetőjükre, mind a többi gyalogosra.

Gyalogosnak minősülő, járműszerű eszközök között haladunk a járdán?

Németh Miklós kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy óvatosan használják az eszközt. Hozzátette, nagyon várják már a KRESZ ezirányú változtatását, hiszen az e-rollerrel kapcsolatos esetleges problémák jelenleg nehezen kezelhetők, csak az adott közlekedési szituáció alapos mérlegelése után szankcionálhatók. Önmagában is komoly balesetet okozhat egy esés vagy ütközés esetén, arról nem is beszélve, ha a vezetője esetlegesen alkoholos állapotban van – hiszen egy gyalogos akár ittasan is sétálhat az utcán.

A rendőr alezredes arra is kitért, a jogi szabályozás hiánya égető más elektromos eszközök, például az elektromos kerékpár megnevezéssel árult termékeknél is. Ezek ugyanis inkább minősülnek segédmotorkerékpárnak (mint minden, pedál nélküli kétkerekű jármű), tehát használatuk vezetői engedélyhez kötött kéne, hogy legyen, ennek ellenére sokan közlekednek azokkal. Hozzátette, a helyes az lenne, ha ebbe a kategóriába sorolnánk azokat a rollereket is, amiken egy ülés van elhelyezve – de egyelőre erről még nem született hivatalos döntés.

Az elektromos roller tehát bármilyen divatos és kényelmes közlekedési megoldás, jelenleg csak járműszerű eszközként van deffiniálva, és gyalogosként kezeli a törvény. A közlekedésben tehát részt vehetnek és vesznek, főleg járdákon találkozhatunk velük, csendesek és szinte észrevétlenek, ráadásul korhatár sem köti a használóját. Egyelőre egy megoldás van: a fokozott figyelem.