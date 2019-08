Kertünk még nem alszik, most is vannak tennivalóink

Olyan a kertem, mintha minden erejét elszívta volna a kánikula. Életre kelthetem még, vagy reménytelen ilyenkor, augusztusban? Felszabadult néhány ágyásom, hasznosíthatom még idén?

Megviselte a kerteket a szárazság, növényeink egy része kimerültnek tűnik a nyár végén. Egy kis gondoskodással, munkával azonban újra feléleszthetjük őket, hiszen előttünk még az ősz is, hogy pompázzanak. Ilyenkor, ha nagy a meleg, öntözéssel megakadályozhatjuk a spenót és a petrezselyem felmagzását. Vágjuk le a sóska felkórózódott szárát, kilyuggatott leveleit, hiszen van még ideje újra kinőni! Az öntözés csodát tesz minden növényünkkel, annak ellenére, hogy sokan, tévesen, azt tartják, az érésben levő paradicsomra már nem érdemes vizet pazarolni. A melegben a növényeink levelei lekonyulnak, de ne ijedjünk meg, az esti öntözés hatására reggelre erőre kapnak.

Ha eddig tápoldatoztuk a cserepes virágainkat, ne hagyjuk abba, kéthetente jót tesz nekik egy kis támogatás, így nyár végén is szépek maradnak. Virágainkról távolítsuk el a száraz leveleket, virágokat, ezzel arra ösztönözzük őket, hogy energiájukat ne a magzásra, hanem újabb virágok hozására fordítsák. Továbbra is öntözzük őket időjárástól függő mennyiségű vízzel!

Elkezdhetjük az őszibarackfák nyári metszését is, ugyanaz a módja, mint a tavaszinak. Ne feledkezzünk el a szőlőről sem, ápolnunk kell, hiába érnek már rajta a fürtök. Ilyenkor érdemes viszszacsípni azokat a hajtásrészeket, amelyek túlnőtték a támrendszert, és távolítsuk el a hónaljhatásokat róluk, mert értékes erőt szívnak el a tőké től. Az eltakart fürtöket a levelek levágásával szabadítsuk ki az árnyékból, így jobban érnek, és a gombás betegségektől is védjük őket. Bármilyen szép is a termés, biztosan találunk olyan fürtöt, amely rohadni kezdett, a fertőzött részt ollóval vágjuk ki, így megakadályozhatjuk a betegség továbbterjedését. Aprólékos türelemjáték, de megéri.

Főként augusztusban érik az őszibarack, a körte, az almák nagy része és a szilva is, ne feledjük, utóbbi nem utóérő, hiába szedjük le félig zölden. Érik a padlizsán, felszedhetjük a lila hagymát és a nyári pórhégymát is. Ne feledkezzünk el a fűszernövényeinkről sem, amint egész nyáron, most is folyamatosan szedjük és szárítsuk vagy fagyasszuk le télire! Élvezzük a saját termesztésű paradicsom ízét, illatát, ilyenkor számolatlanul terem; a többletet főzzük be, ha van hozzá kedvünk.

A felszabadult, feltakarított ágyásokba még vethetünk borsót, babot, kaport, áttelelő spenótot, áttelelő hagymát, céklát, téli retket, és elültethetjük a szamócapalántát is.

A kártevők, kórokozók nem tűntek el, ezért nyár végén is védekeznünk kell ellenük. Sok területen pusztítanak a vándorpoloskák, amelyek a hajnali hűvösben nehezen mozognak, ilyenkor könnyű összegyűjteni és megsemmisíteni őket.

Szedjük össze az apró fehér csigatojásokat is, és ha fehér szövőlepkefészkeket találunk az ágakon, azokat vágjuk le és égessük el, vagy zsákba gyűjtve dobjuk ki, hogy megakadályozzuk a továbbterjedést! A gyomlálás továbbra is folyamatos feladat, hiszen a gazok értékes tápanyagot vonnak el a növényeinktől.

(Forrás: MW)