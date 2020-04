Kényszerszabadság a négy fal között óvodás gyerkőcökkel

Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy a koronavírus-járvány rendkívüli hatással van a mindennapi életünkre. Hiszen bezárták kapuikat az iskolák, óvodák, bölcsődék is.

Nincsenek könnyű helyzetben azok a kisgyermekes családok, ahol a szülők dolgozni kényszerülnek, ugyanakkor a „szerencséseknek”, akiknek adott a lehetőség, hogy otthonról végezzék munkájukat, meg kell küzdeniük a folyton izgő-mozgó, állandó törődést igénylő kisgyermekük szűnni nem akaró kívánságaival és a napi munkával is egyszerre.

Fontos, a szakember véleménye szerint, hogy ilyenkor is halljon a gyermek mesét minden nap, akár kétszer, este és délben is. Az élőszóban elhangzott történeteket aztán majd fel lehet dolgozni, lerajzolni, szereplőit gyurmából megformázni. Amíg a bölcsisek csak firkálnak, addig az ovisok már ügyesebbek, növényt és embert rajzolnak, a gyurmából már alakot formáznak. Remek hasznát vehetjük a foglalkoztató füzeteknek, amelyeket most online is beszerezhetünk. De színezőt gyárthatunk saját magunk is. Az előre rajzolt figurák díszítése mozaikos ragasztással vagy matricákkal, festéssel, kreatív elfoglaltság az egész családnak.

A mozgás­igényt jól csillapítja a tánc, az ugrálás is

Élvezik a gyerkőcök a hullahopp karikát, a páros és váltott lábon ugrálást, kis akadálypályákat is. Ötéves kortól ki kell alakítani a számtudatot. Izgalmas dolog lehet a számolás, ha kukoricát vagy babot számolunk, vagy a lisztet mérjük főzés közben.

Nagyon fontos, mert megkönnyíti a helyzetünket, különösen, ha otthonról kell végeznünk a munkánkat, ha a kényszervakáció ideje alatt is van napirend és néhány szabály, amihez tartani és igazodni lehet a gyerekeknek és szülőknek egyaránt.

Vannak lelkes pedagógusok, akik megpróbálják a szülők és bezártságra ítélt gyermekeik életét könnyebbé tenni. Így például a kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde vezetői, Rendné Pocsi Izabella és Holl Tamásné remek kezdeményezéssel álltak elő. Mivel továbbra sem kívánnak kimaradni az apróságok életéből, és a szülőket sem hagyják magukra ebben a nehéz helyzetben. Létrehoztak az intézmény valamennyi csoportjának egy-egy saját online felületet, amelynek segítségével folytatni tudják az oviban és bölcsiben megkezdett munkát. Emellett tippeket adnak az otthoni elfoglaltságokhoz, feladatokat küldenek, de meséket, verseket is mondanak, amiket videó formájában feltöltenek.