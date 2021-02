Kedden tartottuk a palacsinta világnapját

A böjt kezdetéhez kapcsolódva húshagyó kedden ünnepeltük a palacsinta világnapját.

Egyszerű a magyarázat, arra a kérdésre, hogy miért pont ekkor? Mert a népi szokások szerint minden tartalékot fel kell élni húshagyókeddig, amit a böjt alkalmával tilos lesz fogyasztani. Ebből ered az első palacsinták receptje, ugyanis a megmaradt élelmiszerek felhasználására szolgált.

A palacsinta hazánkban az egyik legnépszerűbb desszert, ami egyetlen étterem étlapjáról sem hiányozhat. De a legtöbb kezdő háziasszony repertoárjában is szerepel, közvetlenül a tejbegríz és a bundáskenyér után. Szakértő gasztro bloggerek szerint Európában is az egyik legismertebb meleg tészta, de világszerte ismerik és kedvvel fogyasztják önmagában és köretként is.

Számos nemzet vallja a maga specialitásának, ami annak köszönhető, hogy eredete egy közös pontba, a Római Birodalomig vezethető vissza. A lepényszerű tésztát kerek kövön vagy a legendárium szerint bronzpajzson sütötték. A kutatások szerint a palacsinta a római légiók nyomán terjedhetett el a Duna medencéjében és tőle nyugatabbra is, német, francia, angol vidékekre. Az első feljegyzéseket – amelyekben egy recept is szerepelt – már 1439-ben lehetett olvasni. A palacsintakészítés első magyar nyelvű leírása az erdélyi fejedelmi udvar főszakácsának a XVI. század végén írt szakácskönyvében olvasható. Az alapreceptben a liszt, cukor, só, víz és tojás mellett tej és olaj is szerepel. A legnépszerűbb töltelékei pedig a kakaó, lekvár, túró és a mogyorókrém. Bár nagyon népszerűek a sós töltelékekkel készült palacsinták is, gondoljunk például a hortobágyira.

Mi úgy vagyunk a szóban forgó édességet illetően, mint Gombóc Artúr a csokoládéval: mindegyiket szeretjük. A variációk a töltelék és az alapreceptek változtatásával szinte végtelenek. Lehet palacsintatorta, amerikai palacsinta, juhtúróval töltött zöldfűszeres, mákkal töltött, juharsziruppal vagy szalonnával tálalt, mi mindegyiket szeretjük.