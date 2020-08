Kecske-sztori egy kis humorral és sok fotóval

Olvasónk, Szentes Kitti egy kedves történettel kereste meg szerkesztőségünket. Perkátán, nagyszülei sertéstartással foglalkoztak korábban, a kihalt ólak ismét benépesültek, igaz az új lakók nem röfögnek, azonban a mekegésük zene a büszke gazdák füleinek.

Két kis kecskénk van, Lana (másik nevén Bia, egyik ismerős kislány nevezte el így) és Luna. Márciusi illetve májusi születésük lévén még nem a családalapításon gondolkodnak, csak élvezik a gondtalan nyarat, kezdi Kitti. Luna a núbiai kecske júniusban került hozzánk, Lana búr talán alpesi keverék kecske, pedig augusztus elsején.

Pár nap alatt igazi barátokká váltak, mindent, de tényleg mindent együtt csinálnak. Legyen az futás, ugrálás, evés, ivás, és mindennek a megrágása. Már a falra mászással is próbálkoznak, illetve a kutyaházra való fel- illetve leugrás az egyik ismert attrakciójuk. Kedvenc ételük a szőlőlevél, még az is lehet, hogy szüretelést is vállalunk, illetve a bárány indító táp, ebből már egyre kevesebbet esznek, továbbá árpa, tritikálé keveréke, és a nyalósó, nagyon fontos az ásványi anyagok pótlása miatt.

Természetesen a távlati célokról is beszámolt Kitti: Terveink között a sajtkészítés szerepel, semmiképp a kecskepörkölt! Ez még a távolabbi jövő, addig is ismerkedünk velük, szeretgetjük őket, családtagként bánunk velük.