Katika büszke lehet: családja Oszkár Díjat adományozott neki

A szekrények, a polcok, a fiókok különböző dekorációkkal vannak tele. Ott minden megtalálható, ami szemnek, no, és a szájnak ingere. Az édes apróságok arra hivatottak ugyanis, hogy csodatortákká váljanak.

Dunaújváros

Hogy mennyire nem hiábavaló ez az erőfeszítés, igazolja, hogy a fáradozásoknak nem mindennapi jutalma van. Businé Jászay Kati ugyanis megkapta mindezekért az Oszkár Díjat. A díj értékét az emeli, hogy gyermekei és unokái jutalmazták meg ezzel, s a családi díj a világ legjobb nagymamája elismeréssel együtt fő helyet foglal el a konyhájában.

A torták és a dekorációk az ünnepekre készülnek, már pedig a négy unokánál gyakorta akad ünnepelni való.

Nézem az süteménykreációk fényképeit, s bizony csak kapkodom a fejem az egyszarvús, a jégvarázsos, a focipályás, a mignonfigurás és még számtalan féle-forma tortacsodák láttán. Mindez süteményben ölt testet, amit a gyermeki fantázia csak elképzelni tud, és „megrendeli” a mamától.

De nem csupán a torták, hanem a terítékek is illeszkednek az ünnepelt tortacsodájához.

– Ha nem találok olyan figurás papírtányért vagy poharat, akkor azt megcsinálom én – magyarázza Kati néni.

A mindenből lehet valamit létrehozni gondolat rá aztán tényleg igaz.

– Még az érdekesebb homokozómintákat is megvásárolom, soha nem lehet tudni alapon. Ugyanis egy bárányformájúból például kisebb átalakítással pompás egyszarvút lehet csinálni.

– Nagymamaként érthető a kényeztetés, de két fiús anyukaként is odafigyelt a díszítésre? – faggatom tovább.

– Meg fog lepődni, igen. Még a halas szendvicseiknek a kenyerét is hal formájúra faragtam. De az igazi kihívás most van, ugyanis a menyemmel együtt immár öt lány ünnepéhez járulhatok hozzá – mondja.

A nagymamaszerep nem mindig egyszerű, hiszen az idősebbik fia a családjával az ország nyugati határszélén él. Volt, hogy postán küldte csomagban a szülinapi tortát, de ma már félkészen viszi magával, és az összeállítás történik csak a gyerekeknél, most már a lányok is részt vesznek a készülődésben.

– Hogyan kezdődött? – faggatom tovább.

– Mindig is érdekelt a rajz, a kreativitás, s elég ügyes is voltam hozzá. Valójában én grafikus vagy óvónő szerettem volna lenni, de a sors másképp intézkedett. A szüleim nem engedtek rajzot tanulni Pesten, óvóvőnek ugyan előfelvételivel felvettek, de mire elérkezett a beiratkozás, én már megszerettem a fogászati asszisztensséget. Ezt tanultam, ebben dolgoztam több mint ötven esztendőt. Egészen addig, amíg a balesetem miatt abba nem kellett hagyni a munkát. De a szépség, a kreativitás iránti vágyam mindig is megmaradt.

Ez a fajta képesség és szeretet ölt testet a sok-sok tortacsodában és a különböző varrott kézműves remekben is.

– Eladásban nem gondolkozik? – kérdezem tőle.

– Dehogy is. Én csak ajándékba készítem mindezeket. Ahogy nagyobbik fiam mondja, van, aki receptet ajándékoz, más szakácskönyvet ír. Én az első kategóriájába tartozom. Ezért egy nagyon egyszerű, kezdők számára is elkészíthető sütemény receptjét adjuk közre.

Ez a híres, háromperces sütemény:

4 evőkanál liszt, 4 evőkanál cukor, 2 evőkanál kakaó, 1 tojás, 3 evőkanál tej, 3 evőkanál olaj, 1 kiskanál sütőpor. Jó alaposan összekeverjük, kedvünk szerint tehetünk bele diót, mogyorót, aszalt gyümölcsöt, étcsoki darabokat. Három percre betesszük a mikróba és kész.