Karnyújtásra a természettől a lakberendezésben is

Az egyik hazai festékgyártó színtrendkutatást végzett, melynek eredménye azt mutatja, a magyarok továbbra is kedvelik a klasszikusnak számító fehér falszínt, ám jelenleg úgy tűnik, az otthonszépítés során a nád színárnyalatai a befutók.

A divatirányzatokhoz hasonlóan a lakberendezési trendek is folyamatosan változnak. Manapság a letisztult szín- és formavilág uralja a divatot, ám hazánkban is megfigyelhető a lakosság ízlésvilágának evolúciója, habár kétségtelen, a tisztasági festéshez is használt fehér szín örök kedvenc.

Az egyik hazai festékgyártó cég évek óta vizsgálja a magyar lakosság színigényeit, az éppen aktuális trendeket. A 2010-es évek elején a népszerűségi listán kizárólag sárgás, narancsos színek sorakoztak fel: a trombitavirág, a napraforgó és a barackvirág árnyalatai vitathatatlanul a kedvencek közé tartoztak, ám ez az irány néhány év múlva olyannyira megtorpant, hogy az idei felmérés szerint már a korábban felsorolt árnyalatok egyike sem szerepel a tíz legnépszerűbb szín között.

Jól látszik, hazánkban is elkezdenek divatba jönni a természetesebb, kifinomultabb színek, mint például a fátyolka, az ezüstfa vagy éppen a természetes vasvirág árnyalatai, köszönhetően annak, hogy a semlegesebb, kevésbé intenzív színek jobban illenek egy modern otthon színvilágába. Az elmúlt években a bodzaszín számított népszerűnek, ám a felmérésből úgy tűnik, a lakosság körében most már a nádszín veszi át a stafétát.

Érdekes, hogy a hirtelen jött népszerűség okai is a pandémiára vezethetők vissza. A bezártsággal teli hónapok ellensúlyozására egyre többen igyekeztek visszatérni a természetbe, akár az otthonuk színein át. Így történhet, hogy ma már a természetközeli, megnyugtató és harmóniát sugárzó színeket, anyagokat, mintákat, formákat keresik a legtöbben.

A nád már nevében is hordozza a természetet, hiszen a szó hallatán máris lelki szemeink elé tárul a tavak hullámzása, a szél susogása, a nyár melegsége. A szín elég intenzív ahhoz, hogy akár csak egyetlen kisebb falfelületen használva kifejtse hatását, ám kellően lágy is egyben, így akár nagyobb terekben is jól mutat, nem lesz tolakodó, hivalkodó.

A nád színe jól kombinálható különböző stílusú fabútorokkal, legyen szó fenyőről, bambuszról, rattanról vagy éppen fonott kiegészítőkről. Zöld növények izgalmas háttereként is alkalmazható az árnyalat, amely bármely helyiségbe becsempészi a természetet és a harmóniát.