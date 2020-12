Karácsonyi csillag

Családi házuk utcafrontra néző valamennyi ablakát Judit minden esztendő december első napján Mikulásvirágokkal díszíti. Vonzza az arra járók tekintetét az élénkpiros cserepes növény, amelynek látványa semmi máshoz nem hasonlítható.

Erika arról panaszkodik, hogy az ajándékba kapott Mikulásvirága ledobálja az alsó leveleit, felkopaszodik. Eszter elmagyarázta neki, hogy ennek több oka lehet. Az egyik az, hogy megfázott szállítás közben. A másik pedig az, hogy nem jó helyet választott neki a lakásban, ugyanis szereti a világos, hűvös, de párás és nem huzatos ablakpárkányt. Nem szabad túlöntözni és nem állhat alatta a víz.

Eszter szakértőjévé vált a témának, sok év – keze alatt elpusztult tucatnyi virág – után megtanulta annak gondozását, szaporítását, sőt, még színesedésre bírását is. Ehhez persze utána kellett néznie annak, honnan ered a természetességében tökéletes dekoráció, amely örömtelivé teszi az ünnepvárás és az ünnepek időszakát, majd némi pihenés után ismét szépségével ajándékozza meg az arra érdemeseket.

Az akár három-négy méter magasra megnövő fás szárú cserje a kutyatejfélék családjába tartozik, amit az is bizonyít, ha levéltövénél, száránál megsérül, olyankor sűrű tejfehér nedvet ereszt magából. Közép-Amerika, Mexikó déli területein őshonos. A téli hónapok rövid nappalain virágzik, ezért sem olyan egyszerű színe-váltásra bírni idehaza felleveleit. Az 1820-as években került az USA-ba, majd Európában is megjelent.

Sokan tévesen fogalmaznak, amikor azt mondják, hogy virágzik a Mikulásviráguk, hiszen sárga apró virágai felleveleinek közepén, alig észrevehetően helyezkednek el. Fellevelei tudományos kifejezéssel élve, a fotoperiodizmus révén váltanak színesre.

Az aztékoknál és a trópusokon élő más népeknél a harcokban elesettek újjászületett életét jelképezte. Spanyol neve „Szentséges éj” volt, mivel decemberben pompázott. Mexikó trópusi vidékein térítő ferencesek használták karácsonyi dekorációként. A színes – piros, bordó, rózsaszín, sárga, fehér – levelek alakzata miatt nevezik arrafelé „karácsonyi csillagnak”. A spanyol hódítók úgy írták le, mint nagyon tarka levelű fát.

Miként annyi minden nagyszerű dolgot, e csodás növényt is legendák övezik. Az első szerint, az 1500-as években egy szegény mexikói kislány azért lett szomorú, mert nem tudott ajándékot venni karácsonyra. Bánatát észrevéve, egy angyalka azt tanácsolta neki, hogy a templomhoz vezető úton gyűjtse össze az útszéli cserjék magjait és azt vigye ajándékba. Szót fogadott és a magokból csodaszép Mikulásvirágok keltek életre.

A másik legenda későbbre datálódik. A XVII. században Pedro nevű fiúcska a templom felé tartott azért, hogy megnézze a már felállított betlehemi jászlat. Mentében az út szélén zöld ágakat gyűjtött Jézuskának ajándékba. Miután megérkezett, lefektette azokat, és csodák csodájára, a levelek élénkpiros színre váltottak.