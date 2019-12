Karácsonyfa-díszítő verseny diákoknak

A Dózsa iskolának számos szép hagyománya van, köztük a legnagyobb ünnepünkhöz kötődő is akad: a fenyőfadíszítő verseny. Az iskola pedagógusa, Horváth Lászlóné még 1997-ben kezdeményezte az azóta hagyománnyá emelkedett karácsonyhoz kötődő kreatív rendezvény létrehozását.

A város minden iskolájából, és a környékbeli településekről is érkeztek csapatok, hogy az iskola aulájában felállított fenyőfákat minél szebben feldíszítsék, és ebben is összemérhessék tehetségüket. Az idei évben a Dózsa iskola testvérintézményének jóvoltából az erdélyi dálnoki Darkó Jenő Általános Iskolából is érkeznek majd díszek egy fenyőfa feldíszítéséhez.

A nemes viadalhoz az iskola összesen 21 fenyőfát tudott vásárolni, amelyből öt majd rászoruló dózsás diákok családjainál teljesítheti be küldetését. Azonban a többi gyönyörű karácsonyfa majd a kórházba, a Jószolgálati Otthonba, a Családok Átmeneti Otthonába fog kerülni. Ha az ötletes kreativitásnak van gyógyító ereje, akkor jó néhány beteggel kevesebb lesz azokon az osztályokon, ahova a Dózsa iskolában díszített fák kerülnek, mert nagyon sok jó ötletet láthattunk. A személyes kedvenceim közé tartozik a retró jegyében készült fadekoráció, ahol magnókazetták a díszek, a csúcsdísz bakelitlemezből készült, angyalhaj gyanánt pedig kazettaszalag szolgált. De megcsodáltam a tobozból készült síelőfigura-díszeket, a fonalsapkás cirádákat és a mézeskalács dekorációt is.

A karácsonyfa-díszítés mellet kihirdették a téli és az iskolai témájú rajzpályázatok díjazottjait is. Két kategóriában, a külön díjazottakkal összesen tizenöt művet emelt ki a dó­zsás rajzpályázat ítész testülete. A gyönyörű alkotások az iskola előterében megtekinthetőek.