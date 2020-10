Jutalmazzuk olvasóink hűségét

Jó hírünk van a legalább tíz esztendeje megszakítás nélkül a Dunaújvárosi Hírlapra előfizető olvasóink számára! Ismét jutalmazzuk hűségüket egy nyereményjáték keretében, amelyben automatikusan részt vesznek.

Ezzel az – immáron rendszeresen visszatérő – akciónkkal azokat az olvasóinkat szeretnénk megörvendeztetni, akik már tíz esztendeje előfizetnek a Dunaújvárosi Hírlapra! Augusztustól decemberig, tehát öt hónapon keresztül minden hónapban sorsolunk ajándékokat a hűséges előfizetőink között. Augusztusban a női és férfiolvasóinknak igyekeztünk egyformán kedvezni értékes ajándékkal. Most októberben egy automata vérnyomásmérőt nyerhetnek meg hűséges és szerencsés olvasóink.

Ebben a hónapban automata vérnyomásmérőt nyerhet!

Hogy mit kell ezért tenniük önöknek? Csupán annyit, hogy maradjanak továbbra is olvasóink, hűséges előfizetőink! Figyelmesen olvassák majd az október 24-ei, szombati lapszámunkat, ugyanis abban fogjuk közölni a szerencsés nyertesek nevét, de természetesen telefonon vagy postai úton is értesítjük őket!

A sorsolás játékszabályzatát megtalálják a duol.hu internetes felületünkön, a játékszabályzatok menüpont alatt.

A hűség kiváló erény, akkor is, ha újságra szóló előfizetéséről szól. Meglátják: megéri hűségesnek lenni! Ne feledjék: a nyertesek nevét az október 24-ei számunkban közöljük.