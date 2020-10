Jótékony hatású, kedvelt növényünk a kapor

Használjuk uborka savanyításához, savanyúság eltevéséhez, nagyon jó ízt ad a tökfőzeléknek és a túrós pitének. A kapor szinte gyomnövényként képes megjelenni a kertben, akkor is, ha nem vetettük. A Dél-Európából és keletről származó fűszernövény a kert primadonnájaként egyensúlyozik a szélben a többi zöldségféle között, emberi beavatkozás nélkül is kikel és növekszik, elszórja a magját, és jövőre még több lesz belőle.

Teljesen ne ritkítsuk ki, mert jó szolgálatot tesz, hasznos fűszernövény. Ha begyűjtöttük a zsenge leveleit tavasszal, akkor irtsuk, de hagyjunk is pár tövet későbbre, és hogy legyen utánpótlás jövőre.

Szinte minden zöldségnek jó, hasznos szomszédja

Amellett hasznos a kertben is, szinte minden zöldségnek jó szomszédja, erős illatával félrevezeti a káposztalepkéket, a levéltetű-csemegét kedvelő fürkészdarazsakat, a lebegőlegyeket viszont vonzza. Az édeskömény és a koriander közelében viszont ­rossz helyen van, virágporaik kereszteződhetnek, és a végén hibrid magokat kaphatunk. A nagykönyv szerint napos helyre kell vetni, hiszen mindenek­előtt illóolajokat kell majd képeznie. Zsenge, ízletes leveleit frissen mártásokba, salátákba, halakhoz, főzelékek ízesítésére használhatjuk. Fagyasztva ugyan veszít az ízéből, de feljavíthatjuk szárított, morzsolt kaporlevéllel. Ha a kertben újból előáll a kaporözön, szedjünk a magjából, amely ugyanolyan értékes, mint a levele. A kapor­illóolaj antiszeptikus hatású, bővelkedik ásványi anyagokban, nyomelemekben, vasban, mangánban és kalciumban.

A magból készült tea segíti az emésztést, a kapros borogatás az izomfájdalmakat enyhíti, a népgyógyászat húgyúti fertőzésekre javasolja.

A kapormagot tegyük vászonzacskóba, és úgy a fürdővízbe. Csecsemőknél hasfájás, puffadás, csuklás esetén is jó hatású a kapormagtea.

A kismamák igyanak kaporteát édesköménnyel, ánizsmaggal. A hatóanyagok az anyatejbe kerülve segítenek a nyugtalan, hasfájós kisbabán.