Jótékony célt szolgál a vállalkozók bálja

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett vállalkozók bálja minden évben színvonalas, sikeres, jó hangulatú rendezvény, amelyen az Év vállalkozása díjakat is átadják.

A következő bál időpontja: 2020. február 15. Érdemes már most bejegyezni a naptárba!

Az idei vállalkozók báljának a szervezése már tavaly év végén megkezdődött a városi kamaránál. A műsorral, a báli zenével kapcsolatban lezárultak az egyeztetések, az biztos, hogy a jubileumi, tizedik bálon is színvonalas programban lesz része annak, aki ezt a szombat estét a szokásos helyszínen, a Dunaújvárosi Egyetem Campus Arénájában tölti. A belépőket január 15-étől már meg lehet vásárolni a kamara székházában. Az is hagyomány már – és ez idén is így lesz –, hogy a tombolanyeremény újfent jótékony célt szolgál majd.

Az asztalokat baráti társaságok szokták megtölteni, éppen ezért ajánlatos mielőbb felvenni a kapcsolatot az ismerősökkel, hogy egyeztessék programjukat, és hogy ott lehessenek február 15-én a minden bizonnyal jó hangulatú vállalkozók bálján!