Jól működő házasságot őszinte kommunikációra lehet építeni

A Központi Statisztikai Hivatal becslése szerint hazánkban a tavalyi évben köthettek a legtöbben házasságot az elmúlt évtizedekben. Mindeközben a válások száma csökkenést mutat. A statisztikák azonban arról nem szólnak, mennyi munka van abban, hogy hosszú éveken keresztül jól működtessünk egy párkapcsolatot. Dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvos szerint ehhez az alapos ön­ismeret és az érzelmeket nyíltan kifejező kommuni­káció elengedhetetlen.

A 2019. januári–­augusztusi időszakban kötött házasságok száma a legmagasabb 1990 óta, szeptember végéig többen kötötték össze életüket, mint 2018 egészében. Bács-Kiskun megyéről is elmondható ugyanez a tendencia. A KSH becslése szerint 2019-ben akár a 64 ezret is meghaladhatta a frigyre lépők száma, amire csaknem harminc éve nem volt példa, írja a baon.hu.

A statisztika alapján kétségtelen, hogy újra egyre többen tekintik a házasságot örök érvényű értéknek. Ezért is fontos, hogy kellő tudatosság legyen az életünkben és a kapcsolatainkban.

– Ismerjük meg saját magunkat, hisz önismerettel tudunk könnyen kapcsolódni egy másik emberhez. Általában azonban nem úgy van, hogy érett személyiségek találkoznak egy­mással, hanem fejlődési folyamatban vagyunk, és maga a párkapcsolat is egy fejlődési lehetőség. Sokan erre nem gondolnak, csak azt várják, hogy őt elfogadják, a másik viszont változzon meg. Ne csak azt várjuk, hogy az érzések megmaradjanak, hanem hozzunk döntéseket is ebben a szeretetfolyamatban a kapcsolatunk építése céljából – hangsúlyozta dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvos.

A szakember szerint nagy szükség lenne a párkapcsolatra való felkészítésre, az önismereti és párkapcsolati ismeretek elsajátítására, az érzelmi intelligencia fejlesztésére. Jó lenne, ha megtanulnánk szavakkal kifejezni az érzéseinket, segítve ezzel a kommunikációt.

– Ezt általában sem otthon, sem az iskolában nem tanítják meg nekünk, pedig – tapasztalataim szerint – a másik érzéseinek meg nem értése az egyik leggyakoribb probléma a párkapcsolatokban. Ezért történik sokszor, hogy a kommunikációs szabályokat nem tiszteletben tartva vitatkoznak a párok. Meg kell tanulniuk, hogy csak a másik ember tükrében ismerhetik meg magukat – mutatott rá Mátyás Edit.

Abban a cseppet sem szokatlan élethelyzetben is az érzelmek nyílt kommunikálása lehet a kulcs, amikor a pár egyik tagja a másik szabadidejére féltékeny.

– Borzasztó nehéz, amikor valakinek több igénye van egyedüli tevékenységre, a másik pedig azt szeretné, hogy olyankor is legalább egy légtérben legyenek. Fontos, hogy a féltékeny fél el tudja mondani, mit érez. Például magányosnak érzi-e magát, amikor a másik elmegy otthonról. Így kiderülhet, kiben milyen félelmek, otthonról hozott minták vannak, amiknek az elfogadása, megértése segít kialakítani egy olyan rendszert, amiben mindenki jól érezheti magát – mondta a szakember.

Az ilyen és ehhez hasonló párkapcsolati helyzetekben való eligazodáshoz nagy segítséget nyújthatnak a napjainkban egyre népszerűbb önismereti és párkapcsolati témában írt könyvek, újságcikkek. Mátyás Edit azt javasolja, érdemes az ilyen témájú írásokat a pároknak közösen olvasniuk. Működhet az is, ha a nő – aki szívesebben vesz a kezébe pszichológiai írásokat – egy-egy részletet megmutat, felolvas a párjának, amit aztán átbeszélnek. Így nemcsak gyerekről, bajokról társalognak, hanem lehetőségük nyílik önmagukról, a kapcsolatukról is beszélgetni. A szakember szerint ezek az alkalmak kiválóak arra, hogy kölcsönös tisztelettel odafigyeljünk egymásra és időről időre rácsodálkozzunk a párunkra, hisz egy élet is kevés, hogy megismerjünk egy másik embert.

Van, hogy nem sikerül

A pszichoterapeuta szakorvos által említett nehézségek is jól példázzák, mennyi munka van egy párkapcsolatban, és bizony néha a legnagyobb igyekezet ellenére sem sikerül megmenteni a házasságot. Megyénkben 2018-ban 2511 házasságkötésre 900 válás jutott, ami arányaiban 2010 óta a második legalacsonyabb szám. Deák György válóperekkel is foglalkozó ügyvéd tapasztalatai szerint három hónap és harmincöt év után is bomlanak fel házasságok. A különválás indokai között szerepel például a hűtlenség, az elhidegülés, a túlzott anyagiasság, a káros szenvedélyek, az erőszakos, agresszív magatartás (az interneten is), és az utóbbi időben megjelent a számítógépes játékok, valamint a közösségi oldalak túlzott használata is.