Jól látni és láthatóvá válni

Nem elég, ha jól lát a sofőr, és autójának a lámpái is működnek, a használatukról sem szabad elfeledkezni. Főképp az előttünk álló hónapokban, amikor gyakori lesz a borús, ködös idő.

Ne feledkezzünk meg róla, ködben nem elég a nappali menetfény használata, hiszen a hátsó helyzetjelző lámpák olyankor nem működnek. Tehát rossz látási viszonyok között, esős időben, de szórványködben is be kell kapcsolni a tompított világítást, hogy a hátulról érkezők is hamarabb észlelhessék az előttük haladót.

Rossz látási viszonyok között a járókelők észlelése is nehezebb, és a gyalogos sem feltétlenül veszi észre a kivilágítás nélkül vagy rossz világítással érkező járművet.

Ködben nagyon megfontoltan haladjunk, a megfelelő sebesség megválasztásához segíthetnek az útfelfestések, a fák, villanyoszlopok, ezekből felmérhető a látótávolság, amelyhez viszonyíthatjuk a becsült féktávolsággal arányos tempót. Ha lassítunk, figyeljünk a mögöttünk érkezőre is, a nedves úton megnövekedő féktávolságra. Szerencsés országúton, autópályán laza konvojban haladni, látótávolságból követve az előttünk haladót. Néha lassúnak tűnhet így a tempó, mégis a legjobb a türelem, mert az előzéssel járó gyorsításkor az észlelés távolsága nem nő, és ködben nehéz megítélni a távolságokat.

Nappal a ködfényszórók használatának az az indoka, hogy a szemből érkezők előbb észlelhetik az autót, ezzel nő az észlelési távolság, biztonságosabb a haladás. Az első ködlámpák fénye inkább éjszaka zavaró a szembejövőknek. A felkapcsolva hagyott hátsók viszont nappali fényviszonyok között is zavarják, megtéveszthetik a mögöttes forgalmat, mert fényerejük miatt összetéveszthetők a féklámpával, illetve a féklámpa felvillanásának észlelését nehezítik, ez pedig balesetveszélyes. Ezért is zavaró az indokolatlan használatuk ködmentes, csapadék nélküli környezetben. Tehát nagy ködben be kell kapcsolni a hátsó ködlámpákat, sokat javít a közlekedés biztonságán, azonban figyelni kell rá, hogy a ködös területről kiérve – főképp este – kapcsolja le a hátsó ködlámpákat a sofőr. A hátsó ködlámpa használata foltosan ködös területen, enyhén ködös országúti vagy autópálya-környezetben lehet a helyzethez alkalmazkodó. Enyhe ködben a távoli észlelést segíti a hátsó ködlámpa, azonban ha a hátulról érkező beéri a ködlámpával haladót, az észlelési távolság ismeretében le is lehet kapcsolni, hogy ne zavarja a mögöttes forgalmat: megtette a feladatát, az észlelést

segítette.

A nappali menetfénnyel felszerelt autók esetén erősen felhős, fényszegény időben, illetve szemerkélő esőben is érdemes tompított világításra váltani, hogy az autó hátsó kivilágítása is működjön.

Mindenkor, de rossz látási viszonyok között rendkívül fontos az irányjelzők szabályszerű használata. A többi közlekedő ez alapján értesül a jármű irányváltási, sávváltási, kanyarodási, előzési szándékáról, márpedig rossz látási viszonyok között, ködben, esőben nehezebb felmérni a másik jármű mozgásából a sofőr szándékát, ezért nagyon sok baleset előzhető meg az irányjelző megfelelő használatával.