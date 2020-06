Jégkockás frissítők

Nyakunkon a nyár, jön a meleg. Ilyenkor még fontosabb, hogy odafigyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre. Mivel dobhatjuk fel magunkat? Hívják segítségül a jégkockakészítőt!

Tegyenek a jégkockakészítő rekeszeibe friss bogyós gyümölcsöket, majd öntsék fel vízzel, mielőtt a fagyasztóba teszik! Színesebb és finomabb lesz a limonádé, ha egy-egy kockát a vízbe dobnak a citromkarikák mellé. Egy lendülettel fagyaszthatnak le citromlevet is, ha nincs otthon citrom, a limonádéról így akkor sem kell lemondaniuk. A citromkockákat más üdítőkbe is beledobhatják a forróságban, írja a feol.hu.

Ha jegeskávét akarnak inni, de nem szeretnék jégkockával felvizezni a frissítőjüket, fagyasszanak le kávét, és használják a kávéjégkockákat ilyen esetekben. Ha merészebbek, öntsenek a rekeszekbe bort, amit aztán fröccsben vagy akár limonádék ízesítéséhez is felhasználhatnak. Minifagyikat is készíthetnek: turmixoljanak össze friss gyümölcsöt és joghurtot, öntsék a jégkockatartóba. A rekeszekbe szúrjanak kis pálcikákat is, s így fagyasszák le a fagyit.