Jeges csodálkozás

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az utóbbi napok fagyos, viharos széllel párosuló időjárása természeti remekműveket alkotott, leginkább a Balatonnál születtek csodálatos és különleges képződmények, a szebbnél szebb fotók ezekről elárasztották az internetet. Az emberek pedig a tó környékét a hétvégén, ahol nem vicc, már a nyári szezonban megszokott zsúfoltság volt tapasztalható. Siófokon nem lehetett parkolóhelyet találni a parton, és annak ellenére, hogy megteltek a helyek, az autók csak jöttek és jöttek folyamatosan, az emberek tömegéről nem is beszélve. Előbbi helyen a nyitva tartó büfé előtt száz méteres sor állt, a tiltás ellenére a jeget ellepte a nép, az óvatosak a parttól pár méterre merészkedtek csak, a vakmerők és felelőtlenek, direkt nem bátrat írtam, jóval messzebb. (Később fel is került a világhálóra egy felvétel, hogy egy férfi beszakadt a jeges vízbe, majd a segítségére siető nő is derékig elmerült, de aztán mindketten kijutottak épségben).

Egyébként a déli parton hasonló volt a tapasztalat Fonyódon, Alsóbélatelepen is, itt a nyitva lévő étteremben mondták, az estig tervezett menükből, egytálételekből délutánra kifogy­tak, mert nem számoltak ilyen őrült elviteles rohamra, még Szolnokról is jöttek, csak, hogy lássák a tavat. Az csak zárójeles megjegyzés, a kikötők mólóin egymás hegyén-hátán voltak az emberek, maszkot alig viselve, mindenki igyekezett a legjobb helyeket megtalálni a fotózáshoz, gyönyörködéshez. Sokan a hónapok óta tartó bezártság miatt indultak útnak a különleges látványért, mások rendszeres tólátogatóként érkeztek, s voltak, akik bizony most döbbentek rá, a Balaton nem csak nyáron, télen is varázslatos tud lenni. Sőt, hallottam nem egy párbeszédet, amikor teljesen elhűlt emberek azon csodálkoztak, nem is gondolták, hogy érdemes ide eljönni, pláne, ha még nyáron is inkább a tengert választják. Na igen, milyen sokszor halljuk: az Adria szebb, igényesebb, ellenben a pénzlehúzós, nagyon megdrágult magyar tengerrel szemben, ahol hínáros, koszos, büdös és zavaros a víz, egy apartmanért pedig annyit kérnek, mint Opatijában, a lángosért meg egy ezrest.

Azonban a pandémia, a korlátozások miatt mindenkinek maradtak továbbra is a magyarországi helyek, és nagyon sokan fedezhették fel, például a Balatonnál mindenkor meg lehet látni és találni a szépet, a léleknyugtató pillanatokat, csakúgy, mint az ország számos más pontján. De elég csak a közvetlen lakókörnyezetünkre rácsodálkozni, az is mennyi minden látnivalót, kincset kínál, amit eddig észre sem vettünk. Azt hiszem, a lassan egy éve tartó járványhelyzetben ezek nagyon felértékelődnek, talán emiatt más szemmel nézünk rájuk, és jobban meg is becsüljük azokat. Mint ahogyan egy balatoni kirándulást, akár nyáron, akár télen.