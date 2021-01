Járőrök vitték haza Bogyót, a kis yorkiet

Sok családban a kis kedvencek teljes értékű és nagyon fontos tagjai a háznépének, de néha nagy bosszúságot és aggodalmat is tudnak kelteni, például amikor elkóborolnak.

Így van ez a Dobos családnál is, ahol Bogyó, a kis yorkshire terrier a mindenki kedvence. Néhány nappal ezelőtt viszont ő is utat talált magának az utca felé. Dobos Szilvia, a fiatal anyuka és kislánya, Linett a közeli boltból sétáltak hazafelé, amikor a szomszédjuk megkérdezte tőlük, hogy megvan-e a kiskutyájuk, mert az utcán láttak egy hozzá hasonlót. Ekkor még nem tudtak a kérdésre válaszolni, ám amikor hazaértek, sehol sem találták Bogyót. A nagy keresgélés közben már csörgött is Szilvia telefonja, amely csak egy számot írt ki. A bemutatkozás után kiderült, a rendőrségről hívják. Ekkor már összeállt a kép és bízott benne: azért keresik, mert megtalálták a kutyust. Várakozásai szerinti információt kapott, és néhány perc múlva már a kapuban állt meg az a rendőrautó, amellyel a körzeti megbízottak hazaszállították a család kedvencét. Szilvia elmondta, az egész történet legfeljebb húsz perc leforgása alatt történt, hiszen – mint utólag kiderült – a rendőrök a család otthonától alig néhány méterre találták meg Bogyót. Nehezítette a hazajuttatást viszont az, hogy a kutyában lévő chipen nem az a lakcím szerepel, ahol Dobosék most élnek, hanem Martonvásár egy másik házának helye, a család állandó lakcíme. Ott laknak Linett nagyszülei, és a rendőrök is oda vitték Bogyót, de Szilvia édesanyjának sem adták át, ezért keresték meg telefonon a fiatal anyukát.

Szilvia elmondta, furcsa, de mégis jó érzés volt átélni azt, ahogy a rendőrök hazavitték a kis kedvencüket, hiszen még sosem tapasztalt és látott hasonlót korábban. Elmondása szerint Linett csak ennyit mondott az érkező járőröknek: „Adjátok vissza, az az én kutyám!” Ez érthető is, hiszen amikor a családnál jártunk, mi is láthattuk, hogy a pici lány mennyire ragaszkodik Bogyóhoz. Legszívesebben minden pillanatban vele lenne és a kezében fogná, amit a kis yorkie kifejezetten jól visel. Amikor Bogyó csupán néhány percre arrébb futott, Linett azonnal aggódni kezdett és pityeregve kérte édesanyját, hívja vissza kedvencét. Nagy figyelemmel kísérte a kutyus minden lépését, miközben arról mesélt, hogyan szokták fürdetni a kisállatot.

Szilvia elmondta, Linett a családban és a szomszédban lévő kutyákkal is nagyon jól kijön és sokat játszik velük. Az ötéves Bogyó Linett születése előtt került a családhoz, de ez egyáltalán nem volt akadály abban, hogy legjobb barátokká váljanak. Az évek alatt teljesen összenőttek és nagyon sokat játszanak együtt, hiszen a család házi kedvence is a lakásban lakik, persze bizonyos szabályok mellett. Éppen ezért is nagyon örültek annak, hogy Bogyó épségben és rövid idő alatt előkerült.

A történtek kapcsán megkérdeztük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy az utcán szolgálatot teljesítő járőröknek kötelező feladatuk-e az elkóborolt vagy bajba jutott állatokon segíteni. Tájékoztatásuk szerint az állomány számára nincs előírva ez kötelező feladatként. A törvényi meghatározás szerint viszont a rendőrség feladata a közrend és a közbiztonság fenntartásán kívül a veszélyhelyzetek elhárítása és a védelemnyújtás is. Így többször előfordult már, hogy kutyák is részesei, szereplői voltak egy rendőri intézkedésnek. Arról, hogy pontosan hányszor történt hasonló eset, a rendőrség nem vezet nyilvántartást. A Martonvásáron szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak viszont tovább emelték az ilyen esetek számát, amikor Bogyót befogták, a helyi állatorvoshoz vitték, ahol a chip alapján megtalálták a családot, majd néhány perc múlva a szerető otthont is, ahol Dobosék már nagyon várták őt.