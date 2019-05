Jankó a rá jellemző módon, elegánsan jelentkezett újra!

Horváth Jankó negyedik CD-jét jelentette meg a minap, egészen pontosan szerdán kapta kézhez az első darabot. Egy nappal születésnapja előtt.

Aki idevaló, nagy valószínűséggel ismeri Jankó, azaz Horváth Jankó nevét. Igazából ifjabb Horváth Jánost kellene írnom, de így egészen biztosan senki nem ismeri, akinek jelent valamit ez a név, az az édesapjára, a Digitál együttes vezéralakjára gondol, tehát maradjunk a művésznévnél: Jankó.

Tehát Jankó a napokban megjelentette negyedik CD-lemezét: „Miért voltam kevés?!” címmel, tizenegy dallal, a neten már a dalokhoz tartozó videoklipek is láthatók, egy kivételével, ami még készül.

A dalok, s úgy általában a lemez fogadtatása kitűnőnek mondható, s ezen semmi csodálkoznivaló nincsen. Jankó ugyanis nem csak úgy a vakvilágba írja a dalait (és szövegeit: a mostani tizenegy műből csak kettőt nem ő szerzett, azt a testvére, Tomii alkotta), hanem mihelyt elkészül egy, felteszi az internet megosztóoldalaira.

Tudható volt tehát, hogy a dalok sikeresek, több százezren töltötték le és lájkolták e szerzeményeket: jó eséllyel kijelenthető, hogy a lemez maga is siker lesz.

No, de ha ekkora siker a gyűjtemény a világhálón, s maga a szerző is jól tudja, elismeri, hogy az igazi hordozó ma már a net (hiszen 2013-ban, harmadik CD-je megjelenése után ezért is nem jelentkezett újabb lemezzel: ha másfélmillió kattintást szed össze egy megosztáson, akkor minek adjon ki néhány ezer lemezt?!), minek köszönhető most mégis ez a babramunka, lemez, borító, külön klipek?

A válasz: mert így tartotta elegánsnak.

S valóban az.

A kétezer-tizes éveket ugyanis első lemezének kiadásával kezdte, és mint minden fiatalember (Jankó még ma is csak harminchárom: jobban mondva éppen ma harminchárom! Sok boldogságot!), ő is nagyon örült a könnyűzenei világban való, kézzelfogható debütálásának, jóllehet már 1999, azaz tizenhat esztendős kora óta alaposan benne van a szórakoztató-, avagy zeneiparban, igaz, akkor még elsősorban édesapja révén.

Úgy gondolta, hogy most, 2019-ben, bár a hanghordozó technika szélsebesen változik (olyannyira, hogy én például már azt sem tudom, hol tartunk…), mégis csak stílusos lenne egy új CD-vel lezárni az évtizedet.

Tegnaptól országszerte lehet kapni ezt a lemezt, a kor szellemének megfelelően: webshopokban, és a szerző-előadóművész mély meggyőződése szerint (ami, őt ismerve, sosem alaptalan!) ha a címadó dal, a Miért voltam kevés?! kellő reklámot kapna, meg egy kis marketinget, meg miegymást, ami manapság a felkapottsághoz kell, akkor az ország legnagyobb, legdivatosabb slágere lehetne. Mit mondjak: nincs módom megcáfolni ezt…

Így megvan az esély arra, hogy az országos rádiók felveszik ezt a dalt a lejátszandók listájára. Elvégre a siker az siker, a népszerűség népszerűség, ha egyértelműen mérhető kattintásokban, letöltésekben jelentkezik.

De hát, nosztalgia ide, ele­gancia oda, a tények megkerülhetetlenek: CD-vel már nem lehet világpiacot nyerni. Országosat sem.

A mai világ az internetről szól, és ezt Jankó is nagyon jól tudja, hiszen 2013-tól éppen ezért hagyta abba a lemezkiadást, és nyergelt át a netre. Pontosabban: a mai világ az internetről és a koncertekről szól!

Mert az élő zene, a színpadi jelenlét hatása azért még mindig megkerülhetetlen. Legyen ez akár a dunaújvárosi Parázs Varázs színpadán, ami után kézzelfoghatóan érezni lehet a közönség szeretetét, az auto­gramosztáskor és a közös fényképezkedésekkor, a kapott virágokból is.

De a koncertek sokat jelentenek Budapesten is (testvérének, pálya- és szerzőtársának, Tomii-nak a napokban a Budapest Parkban volt nagy, élő koncertje, Jankó pedig Tatára készül koncertezni, emeljük ki itt külön is i), vagy a Balaton környékén, ahova minden nyáron hűségesen visszajár előadó körutakra.

Ám Jankó nem az az ember, aki lemond egy fellépést, pusztán azért, mert kevesen várhatók oda a helyszín miatt. Igazi profiként minden meghívásnak, minden új hallgatónak örül, és készségesen megy el alföldi falvakba, kisvárosokba is fellépni.

Ez persze nem működne egy nagy, összetartó és szerető család támogatása, érzelmi háttere nélkül. S ő hálás is ezért, tudja, mennyi mindent köszönhet családjának – meg is köszöni ezt minden egyes, lehetséges alkalommal, így most is…

Azt viszont nem tudja, hogy mikor jelentkezik újabb CD-vel. Tudja, hogy annak az ideje nagyjából lejárt, de mégsem mondja ki, hogy soha – már csak azért sem, mert (mint öltözéke, fellépőruhái is mutatják): nagy Michel Jackson-fan, azaz rajongó, és a példakép, ugyebár, rengeteg CD-t adott ki és el. Előtte is szeretett volna tisztelegni ezzel a legutóbbi születésnapjára megjelent lemezzel.

A lemez dalai (majdnem azt írtam, hogy „természetesen”, de hát a pop iparban mi a magától értetődő?) máris láthatók és hallhatók két hazai zenetelevízió műsorában is, klipekkel együtt (a kisfilmeket a jónevű Almos Already forgatta): a Zenebutik TV-n és a Muzsika TV-n.

Én azért nagyon örülök az ajándékba kapott lemeznek…