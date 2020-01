Izomláz nélkül is lehet sportolni

Végre rávette magát az edzésre, erre másnap jön az „utóhatás”, még a leülés is gondot okoz. Ismerős? Lássuk, hogyan előzheti meg, hogy a fájdalom elvegye a kedvét a mozgástól!

MOZGÁS

Az izomláz nem a szó klasszikus értelmében vett lázra utal. A kifejezés angol megfelelője, a muscle strain pontosan kifejezi, hogy inkább húzódás következtében kialakuló érzékenységre vezethető vissza a jelenség. A legtöbb sport űzése közben nagy mennyiségű tejsav termelődik, emiatt sokáig úgy tartották, ez az anyag a felelős a tünetért. Holott az izomlázat az edzés közben szerzett, mikroszkopikus méretű sérülések, apró szakadások okozzák, melyek hajlamosak begyulladni, ez pedig kisebb- nagyobb fájdalommal jár. Elegendő tápanyag bevitele mellett a szervezet újjáépíti és megerősíti a sérült területeket, hogy legközelebb már jobban bírják az izmok a terhelést. Főleg a hirtelen és drasztikus intenzitású testmozgás idézhet elő izomlázat. Túlerőltetés folytán dagadás, éles fájdalom, nehézkes mozgás jelentkezhet.

A megelőzés a legfontosabb

A genetikai tényezők nagyban befolyásolják az izomlázra való fogékonyságot, de egy kis odafigyeléssel sokat tehet a kialakulása ellen. Az edzetlen izmokat nem szabad hirtelen nagy terhelésnek kitenni. Ezért fontos sportolás előtt a bemelegítés, mely akkor hatásos, ha egy része dinamikus nyújtásokból áll. Már öttíz perces rákészüléssel is jelentősen csökkenthető a kellemetlen probléma kialakulásának kockázata. Ugyanilyen lényeges a mozgás utáni levezetés, nyújtás. A kezdők hibája, hogy azonnal akarnak több kilót fogyni, illetve gyorsan izmot építeni, és túledzik magukat. Tanácsos részletes heti edzéstervet készíteni, amely lépésről lépésre fokozza a terhelést. Iktasson be pihenőnapokat is, hiszen a szervezetnek szüksége van a regenerálódásra. A megfelelő mennyiségű ásványi anyag, főleg a kalcium és magnézium bevitele szintén sokat segít az izomláz megelőzésében.

Mit tegyen, ha fáj?

A legfontosabb a sok pihenés, de mindenképpen jó mozgásban tartani az izomzatot. Lehetőleg kisebb legyen a sport intenzitása, amíg tart az izomláz. A meleg megnyugtatja az izmokat, növeli a vérbőséget, hatásos lehet a szauna, a meleg vizes borogatás. Egy másik jó módszer a hideg-meleg vizes váltózuhany vagy fürdő. A meleg víztől fokozódik a bőrben a tápanyagáramlás, a hideg víz pedig gyulladáscsökkentő hatású. Hasznos lehet továbbá a keserűsós vagy almaecetes fürdő. A keserűsóban lévő magnézium segít ellazítani az izmokat, csökkenti a gyulladást és a duzzanatot. Keverjen el két csésze keserűsót egy kád meleg vízben, és áztassa magát benne 20 percig. Almaecetes fürdőhöz keverjen el egy kád meleg vízben 2 csésze almaecetet néhány csepp borsmentával. Az almaecet káliumtartalma fokozza a sejtek regenerálódását, a borsmenta nyugtató, lazító hatású. Fontos továbbá a megelőzés szempontjából a nyújtás. Sokan örülnek, ha végeznek a sporttal, edzéssel, és máris rohannának haza. Ez nem jó ötlet, az izmoknak szükségük van legalább öt perc nyújtásra, hogy gyorsabban regenerálódjanak. Minden szempontból ajánlott szem előtt tartani a tápanyagpótlást is. Az edzés után elfogyasztott fehérjeturmix segíti a regenerálódást és mérsékli az izomláz kialakulását.

Masszírozás

A túl nagy terhelés apró szakadásokat okoz az izomszövetekben, ami immunreakciót (gyulladást) vált ki. A szervezet így próbálja megjavítani a sérült sejteket. A masszázs csökkenti a gyulladást előidéző, a fájdalomért felelős citokin termelését és javítja a sejtek regenerálódását, elősegítve az izmok nagyobb igénybevételhez való alkalmazkodását. Jó néhány gyógynövény segít az izomláz tüneteinek enyhítésében. A levendulaolajat tartalmazó krémek csillapítják a fájdalmat, oldják az izomfeszültséget és gyulladáscsökkentő hatásúak is. A boróka remek izomlazító, a körömvirágkrém enyhíti az izomfájdalmakat, a cickafarkfű alkoholos kivonata is kiváló izomlazító.

C-vitaminnal könnyebben elmúlhat

A C-vitamin izomlázra is hasznos, hiszen erős antioxidáns, természetes sejtépítő, nagyobb mennyiségben serkenti a regenerációt.