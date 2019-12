Izgalmas karácsonyra hangoló délelőtt volt az Aranyalma óvodában

Dunaújváros Izgalmas délelőttje volt az Aranyalma óvodába járó gyerekeknek. Az egész ovi részt vett azon a betlehemes játékon, amit az iskolába készülő nagycsoportosok adtak elő az emeleti tornateremben.

A közel húszperces műsorban kiválóan teljesítettek az iskolába készülő kicsik. Nem csoda, hiszen az óvodában működik egy játék munkaközösség. Ennek keretében a nagycsoportosok, akik iskolaérettek, hetente két alkalommal kapnak egy külön fejlesztő foglalkozást külön csoportban a jobb képességűek és külön csoportban a kevésbé jók. Általában környezetismeret és matematika a foglalkozások tárgya, de ezúttal az időszak lezárásaként tanulták be azt a betlehemes játékot Kuti Tamásné és Nagy Éva óvodapedagógusok segítségével egy hónapon keresztül.

Bármily meglepő, de ez is szervesen illeszkedett az iskolára felkészítésbe, ugyanis egy ilyen fellépés fejleszti a beszédkészséget, a memóriát, de még a bátorságukat is, hiszen ki kell állni a közönség elé. A jelmezek egy része már meglévő állományból került ki, de varrtak újakat is az óvónők.