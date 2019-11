Ízelítőt kaptak a Rudas életének atmoszférájából

Már több éves hagyomány a Rudas Közgazdasági Szakgimnáziumban a Gazdagodni jó! elnevezésű csapatverseny, amelynek döntője november 26-án délután volt. Olyan általános iskolás hetedik-nyolcadik osztályos diákoknak rendezték, akik érdeklődnek a gazdasági élet iránt.

A pályaválasztás előtt álló nebulóknak a szakközépiskola képzési formáit mutatták be az interaktív vetélkedő keretein belül. Azonban a dunaújvárosi patinás középiskola falai között zajló viadal során a kihívást vállalók a középiskolai atmoszférából is ízelítőt kaptak. Sőt, a diákoknak lehetőségük nyílt a továbbtanulással kapcsolatos konkrét kérdésekkel fordulni a játékot rendező intézmény gazdasági munkaközösségének pedagógusaihoz is.

A találékonyságot, jó szervezőkészséget és játékosságot igénylő feladatok két fordulón keresztül tették próbára a közgazdasági érdeklődésű diákokat. A megmérettetés első fordulójában, avagy előválogatóján online tesztet töltöttek ki a csapatok. Olyan kérdésekre kellett válaszolni például, hogy melyik a legmodernebb pénz, mit nem szabad számlafizetéskor tenni, vagy hogy mit jelent eladósodni. A legjobb eredményt elérő, egyenként háromfős csoportokat, összesen tizenhatot hívtak meg a helyszíni megmérettetésre.

Gloczné Behon Marianna, a szervező iskola szakmai és általános igazgatóhelyettese lapunknak elmondta, hogy 2011 óta rendezik meg ezt a versenyt, amelyre nem csak a városból, de vidékről is érkeznek csapatok.

– Mára már olyan jó a kapcsolatunk az általános iskolákban tanító kollégákkal, hogy a rendezvényünk nemcsak egy a sok közül, hanem számos tanár külön erre a vetélkedőre készíti fel csapatát. Mi is megújulunk a feladatokban, és azt is fontosnak tartjuk, hogy a vetélkedő után minden gyermek pozitív, maradandó élményekkel térjen haza, ebben nagy segítségünkre van a vetélkedőt szponzoráló MKB Bank az ajándékaival – mondta el a Rudas igazgatóhelyettese.