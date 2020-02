Itthon nincs járvány, ám egyes korlátozások már életbe léptek

Továbbra sem érkezett meg a 2019 decemberében a kínai Wuhanból indult ­COVID-19 névre keresztelt, új típusú koronavírus Magyarországra, mi több, nem tudunk magyar áldozatról sem. A megelőzés érdekében azonban bizonyos korlátozások már életbe léptek.

Városunk számos oktatási intézménye kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy a diákok számára a közeljövőben tervezett külföldi kirándulásokat, táborokat megtartsák-e vagy sem, különös tekintettel azokra az utazásokra, amiknek valamely fertőzött ország a célpontja. Kérdésünkre Fábos Zsolt, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kommunikációs referense az Innovációs és Technológiai Múzeum iskolák számára kiadott sajtóközleményével válaszolt, tekintettel arra, hogy maguk is e szerint járnak el, és folyamatosan ezt kommunikálják a hatáskörükbe tartozó iskolák felé.

A közleményben az áll, hogy a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs döntésének megfelelően a felsőoktatási és szakképzési intézmények fenntartásáért felelős tárca körlevelekben is felhívja az iskolák, egyetemek figyelmét arra, hogy a tanárok és tanulók, hallgatók egészségének védelme érdekében a közeljövőben ne szervezzenek kirándulásokat, tanulmányutakat a koronavírussal fertőzött területekre, különösképp a most gócpontnak számító Észak-Olaszországba.

Kérik az oktatók, tanárok együttműködését abban is, hogy ha olyan tanulóról, hallgatóról tudnak, aki iskolai program miatt vagy akár családi szervezésben fertőzött területen járt, azt haladéktalanul jelezzék az intézményvezetés felé, és küldjék haza a diákot. A szakképzésben tanulók szüleit is kérik, hogy gyermeküket két hétig ne engedjék iskolába, ha az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban vagy más, fertőzött területen járt bármilyen ok miatt, és erről értesítsék az iskolát! Ilyen esetben a tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető.

Az egyetemi és szakképzési kollégiumoktól azt várják, hogy a megelőzés érdekében diákjaik körében mérjék fel, van-e aki fertőzött területen járt, és ha igen, gondoskodjanak elkülönítéséről, küldjék haza az érintett tanulót, hallgatót, tájékoztassák teendőiről a tünetek észlelése esetén.

Az intézményekben dolgozók figyelmét felhívják a higiénés szabályok betartására, elsősorban a rendszeres és alapos kézmosás fontosságára. Kérik, hogy tartsák és tartassák be az intézményekben és kollégiumokban a WHO ajánlását: gondoskodjanak a rendszeres takarításról és fertőtlenítésről a közös helyiségekben.

Mi pedig arra hívjuk fel az olvasók figyelmét, hogy kizárólag szerkesztett, ellenőrzött forrásból tájékozódjanak a vírus terjedése és megelőzése tekintetében, hiszen az utóbbi napokban tudományos megalapozottság nélküli körlevelek terjednek a közösségi médiában, amik hamis, ellentmondásos vagy egyenesen veszélyes információkat tartalmaznak.