Itt az ősz és vele együtt a bogárszezon! – figyelj, hogy ne költözzenek be a lakásba

Ősszel melegebb helyet keresve veszik a rovarok az irányt az otthonod felé. Ha nem akarsz kéretlen kis betolakodókat, tégy meg néhány óvintézkedést, hogy ne nálad vészeljék át a telet.

Nemcsak nyáron, a nyitott ablakon és ajtón keresztül képesek a különféle rovarok arra, hogy ellepjék a lakást, hanem az ősz közeledtével is fokozottan oda kell figyelnünk, hogy mi és milyen mennyiségben van jelen az otthonunkban. A hideg közeledtével egyes bogarak ösztönösen elkezdenek melegebb helyre húzódni, ahol majd átvészelhetik a telet, ahol petéket rakhatnak le és ahol szaporodhatnak. Hogy ez pont a mi lakásunk lesz, az őket különösebben nem érdekli! Mivel a legtöbb rovar képes olyan láthatatlan helyre húzódni, hogy ott még a legalaposabb takarításnál sem találjuk meg őket, ezért az ősz közeledtével fontos, hogy fokozottan éberek legyünk.

Mit tehetsz a „betolakodók” ellen?

Először is, számos nem kívánatos repülő és mászó bogarat kinn tudsz tartani néhány felszerelt szúnyoghálóval. A kínálat akkora, hogy gyakorlatilag nincs is olyan nyílászáró, amire ne találnál tökéletesen passzoló hálót. Érdemes pár száz forintot befektetned ezekre, hiszen így sok bosszúságtól (és meglepetéstől) megkímélheted magadat. A rovarok kinn maradnak, Te pedig nyugodtabban alhatsz!

Az ágyi poloskákat viszont már nagy valószínűséggel nem álltja meg a háló, sőt, lehet, hogy pont Te hurcolod be őket a lakásba. Az ágyi poloskák apró, barna rovarok, amelyek emberi, vagy állati vérrel táplálkoznak. Nincsenek fészkeik, hanem matracokban, ágykeretekben vagy fejtámlákban csoportosan rejtőzködve élnek. A legtöbb poloska csípése először fájdalommentes, másnap reggelre azonban csúnyán betüzesedhet, és piros foltokat hagyhat maga után. A rovarcsípésre allergiásoknak igazi rémálma ezek az aprócska vérszívók.

A bolhákkal ellentétben a poloskák minden, alvás közben szabadon maradt bőrfelületen csípnek.

Légy különösen óvatos utazás után hazaérkezve, mert a szállásod ágyain lehettek poloskák, amelyek a csomagodban megbújva hazakísérhettek. Így pedig a lakásodba is beköltözhetnek. Ha azt gyanítod, ágyi poloskáid vannak, húzd le az összes ágyneműt és magas hőfokon mosd ki a ruháiddal együtt. Ezután keresd meg őket. Ha megtaláltad a búvóhelyüket, eljött a nagytakarítás ideje. Mindent moss ki forró vízzel, a függönyöket, törölközőket és a paplanokat, párnákat is! Sikáld át és porszívózd ki a matracot, porszívózz fel az ágy környékén, rakj rendet az ágy körül és cseréld ki a matrac huzatát. Ha biztosra akarsz menni, rendelj ágyi poloskairtást.

A csótányoktól szintén undorodunk, ráadásul szomorú hír, de bármennyire is alaposan és rendszeresen takaríts, ha csótány van a közelben, az bizony megtalálja az útvonalat hozzád (főleg ha még ételmaradékot, morzsákat is hagysz rendszeresen az asztalon). Ha látni vélték is egyet, szinte borítékolható, hogy rövid időn belül több is lesz, így gyorsan kezdj egy alapos nagytakarítással. Sokszor a fal mellett haladnak, így ki tudod figyelni kedvenc útvonalaikat. Zárd el a lehetséges bejutási pontjaikat, például a nagyobb repedéseket, lyukakat az ablakokon vagy a falban, és helyezz el csalit vagy kérd szakember segítségét ebben is.