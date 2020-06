Itt a szezon, ropogtassunk cseresznyét!

Egyre több kutatás bizonyítja, hogy egészségünk megőrzéséhez szükségünk van zöldségek, gyümölcsök fogyasztására.

A WHO szerint naponta legalább 400 gramm zöldséget, gyümölcsöt kellene fogyasztanunk. Ehhez képest Magyarországon átlagosan csak 260 grammot eszünk, ami elég rossznak számít az uniós országok között, olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hírlevelében. Javítsunk hát a statisztikán, hiszen itt a szezon, ilyenkor lehet elérni és nyersen fogyasztani – ami a legegészségesebb – a legtöbb zöldséget, gyümölcsöt! Milyen jótékony hatásai vannak a cseresznyének?

A cseresznyét az ókorban az istenek eledelének is hívták. A legenda szerint a gazdag lakomáiról híres Lucullus hadvezér annyira megszerette a lédús, ropogós gyümölcsöt, hogy perzsa hadjárata alatt még a csatákba is vitt belőle, majd Rómába visszatérve is hozott magával a termesztéshez. Napjainkra már közel 1000 fajta cseresznye létezik szerte a világban, különböző színnel, mérettel, ízzel. Ami azonban mindegyik fajtájú cseresznyére igaz, hogy érdemes belőle minél többet enni!

A cseresznye 78–82 százaléka víz, ezért az egyik legjobb szomjoltó a nyári hőségben. De vigyázzunk, az édesebb fajták szénhidráttartalma magas lehet! Mivel magas az A-, a B1-, a B2-, a B6- és a C-vitamin-tartalma, erősíti az immunrendszert, de gyulladásgátló, fájdalomcsillapító hatása is van. Antioxidáns-tartalmának köszönhetően csökkenti a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát, és hatékony lehet az érelmeszesedés ellen is. A cseresznyében található bioflavonoidok elbontják a kötőszövetet károsító enzimeket, így lassítják az öregedést, segítik megóvni a bőr feszességét, üdeségét.

Párnácskába varrva pedig hideg és meleg borogatáshoz használható.