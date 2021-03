Itt a megoldás, ha válogatós a gyerek

Napjainkban minden harmadik gyermek küzd valamilyen étkezési zavarral.

Válogatás az ételek között, ételelutasítás, étkezési szorongás, ételintolerancia, különböző allergiák, a kisbabák esetében a rágással, harapással, nyeléssel kapcsolatos evéstechnikai problémák, amelyek megnehezítik számos család mindennapjait, írja a boon.hu. A szülők gyakran nem az életkoruknak megfelelő ételeket adják a gyereknek, indokolatlanul vonnak ki egy-egy ételcsoportot a gyermek étrendjéből, vagy éppen mindenáron meg akarnak etetni vele valamit. „Nem minden evéssel összefüggő zavar nevezhető evészavarnak. A normál válogatós korszak a gyermekek 2-3 éves korában jelentkezik, nem jár növekedési problémákkal, jó a tápanyag-ellátottság ilyenkor. Néha szereti a kicsi a karfiolt, néha nem kéri, de fogyaszt változatosan mindenfélét. Gond akkor van, ha mondjuk fél a karfioltól, szorong vagy öklendezik tőle, ha az összes zöldséget elutasítja, vagy esetleg nem képes rá fizikailag, hogy megegye a karfiolt” – mondta el Lukasz Rebeka, a Czeizel Intézet gyermekdietetikusa.

Csecsemőkorban kezdődhet

A problémától függően van olyan eset, amely már a hozzátáplálásnál látszódik, és van, amely óvodás korra lesz tarthatatlan. Először akkor találkozunk a problémával, amikor az anyatejjel táplált csecsemőt megpróbáljuk új ízekhez szoktatni. Első lépésként a kis kanállal kell megismertetni a babát – mondta dr. Simon Réka csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos. Mivel az anyatej és a tápszer is édes, ezért az édes ízekkel érdemes kezdeni – alma, őszibarack –, azt szívesen fogadják. Aztán ha a zöldségek is bekerülnek az étrendbe, legyen a főzővízben egy kis só, mert attól ízletesebb lesz. Amikor pedig már húst is eszik a pici, akkor kínáljuk először gyümölcspürével – hangsúlyozta a gyermekorvos. Ameddig a gyermek jól fejlődik, gyarapszik a súlya, addig nincs gond. Ha nem hízik, stagnál vagy fogy, vagy megváltozik a széklete, akkor meg kell keresni az okát. Ennek hátterében állhat valamilyen ételérzékenység, amelyet kezelni szükséges.

Közösségben megoldódhat

Amikor a gyermek közösségbe kerül, bölcsődébe vagy óvodába, akkor sokszor megoldódik az evési zavar. Vagyis az addig válogatós vagy nehezen evő gyermek a közösség hatására elkezd normálisan étkezni. Azonban ennek az ellenkezője is igaz lehet, hogy akkor válik a jól evő gyermek válogatóssá. Ekkor azzal tehetjük a legjobbat, ha kedvet csinálunk az ételhez. Például vicces fejet varázsolunk a szendvicsből, vagy apró színes falatkákat, „katonákat” készítünk. Hiszen ami jól néz ki, az biztosan finom is. A kis gyermeknek ugyanis számít a látvány és az illat is. Jó praktika az is, ha az etetőszéket az asztalhoz toljuk és hagyjuk a gyermeket önállóan enni. A legideálisabb, ha a család egyszerre tud enni a gyerekkel, legalább egyszer egy nap, a vacsora idején. Fontos, hogy jó élménnyé tegyük számára az étkezést. Vigyünk rendszert az étkezésekbe, állítsunk fel napirendet, és lehetőleg ne tévénézés vagy okoseszközök mellett egyen a gyerek. Mindez nem könnyű, rengeteg türelemre és kitartásra van szükség – emelte ki dr. Simon Réka.

Kamaszokra jellemző

Evési zavarok később is jelentkezhetnek, iskolás gyermek esetében. Sokszor egy negatív élmény is okozhat undort egy-egy étel iránt. Az is előfordul, hogy az adott élelmiszert meg sem kóstolva, eleve elzárkózik tőle a gyerek, egy rossz beidegződés miatt. Ilyenkor még az is bekövetkezhet, hogyha enni kell belőle, kihányja. Ha egyébként a megfelelő tápanyagokat, vitaminokat beviszi a szervezetébe, tehát mással pótolja azt az ételt, amit nem szívesen fogyaszt, akkor nincs ok a kétségbeesésre – hangoztatta a gyermekorvos. Vannak olyan alapanyagok, amelyeknek az elkészítési módjával lehet azt elérni, hogy a gyermek elfogadja, ilyen a hal, a máj vagy a vörös húsok. Ki kell tapasztalni, milyen formában eszi meg szívesen és úgy tálalni. Általában a tésztaételeket szeretik a gyerekek, annak is számtalan variációja létezik, ahogyan az asztalra kerülhet. A válogatós korszak általában felnőtt korra elmúlik. Addigra kialakul az egyén ízlése, ami nagyban eltérhet a gyermekkoritól – mondta a gyermekorvos. Remek példa erre a spenót, amelyet sokszor erőltetnek gyermekkorban, pedig annak lebontásához egy olyan enzim szükséges, amelynek száma kicsi korban nagyon alacsony. Ellenben a sóskát jól fel tudja dolgozni a gyermek szervezete, és többnyire kedvelik is ezt az ételt. Erőltetni semmit nem szabad, inkább meg kell szerettetni az evést, ugyanis később súlyos evészavarokhoz vezethet a szülő helytelen hozzáállása vagy a környezet nyomása. Kamaszkorban az étel elutasítása extrém mértéket is ölthet, amelyek betegség formájában jelentkezhetnek. Ilyen az anorexia vagy a bulimia, melyek hátterében szinte minden alkalommal valamilyen pszichés zavar áll. Ezt időben fel kell ismerni, szakemberhez kell fordulni és kezelni kell.