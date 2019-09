Itália legszebb tavai

Varázslatos, mesebeli, csábító – talán ezekkel a szavakkal lehet a leginkább leírni Itália eme gyöngyszemeit.

Túra a Garda-tó körül

A Garda-tó Olaszország legnagyobb tava. Természeti adottságai, strandjai, hoteljei és a környező hangulatos városok miatt a legfelkapottabb úti célnak számít az északolasz vidéken. Itt nemcsak a pihenésre, de az aktív kikapcsolódásra vágyók is megtalálják a számításukat, a természetjárókról és a romantikára vágyó szerelmesekről már nem is beszélve. Mivel a parton végig autóút húzódik, érdemes körtúrát tenni, jó időben akár biciklivel is. Nyáron és ősszel különösen szép arcát mutatja a vidék, időzítse hát ekkorra az utazását! Csipkézett hegyek a háttérben, zöldellő természet és csillogó víztükör ódon hangulatú, de elegáns városokkal: ez tényleg maga a paradicsom! Mindenkinek érdemes megcéloznia ezt a régiót, aki különleges utazási élményre vágyik. Vegyünk hát kicsit közelebbről is szemügyre néhányat a megannyi látványosság közül! Északon a térség kulturális központja, a történelmi emlékekben, látnivalókban gazdag Riva del Garda várja. Csodálja meg látképét a vízről, hiszen a tónak a várost érintő részén vitorlázni is lehet! A Garda-tó keleti partján fekvő Malcesine máig megőrizte középkorias hangulatát. A koros épületek, elegáns sétálóutcák, színvonalas éttermek forgatagában érdemes elidőzni. Aztán vegye célba a Monte Baldón az Európa virágoskertjének is nevezett botanikus kertet: a hegytetőre libegővel is feljuthat.

Édes élet lombard módra

A Comói-tavat a hollywoodi sztárokkal való találkozás is népszerűvé tette. Sylvester Stallone vagy Madonna a mai napig szívesen időzik itt. Rajtuk kívül pedig George Clooney is sokáig teljesen a rabja volt Lombardiának, olyannyira, hogy egy 25 szobás villát és egy luxushajót is vett magának Laglióban. Bár Clooney az ikrei születése után inkább Angliába tette át a család székhelyét, azért nem kizárt, hogy időnként ellátogat még Olaszországba. Természetesen a környéken akad egyéb látnivaló is szép számmal. A 146 négyzetkilométer területű, Y alakú Comóitó Lombardia területén található. A Milánótól alig 40 kilométerre lévő magas hegyek közé ékelődő terület a 19. században Olaszország legfelkapottabb üdülőhelye volt. Nem csoda, hiszen a pálmafák alatt vagy egy kávézó teraszán ücsörögve egy szál pólóban gyönyörködhet az Alpok hófödte csúcsaiban.

Romantikus városok

A helybeliek szerint Lombardia az ország ékszerdoboza. Az ide csöppent turista úgy érzi magát, mintha időutazáson lenne. A környező városkákban a pompán kívül számtalan történelmi emléket fedezhet fel. Minden városból gyönyörű kilátás nyílik a tóra és a környező hegyekre. Európa egyik legmélyebb tavát – 400 méter mély, és a tófenék több mint 200 méterrel a tengerszint alatt található – hajóval is körbe lehet járni. A lakók büszkén őrzik a helyi hagyományokat. Jó példa erre az elegáns Como, ahol még ma is áll a római korban épített négyszögletes városfal. Ez a tóvidék legnagyobb, történelmi múlttal rendelkező települései közé tartozik. A város érdekessége még, hogy kizárólag középkori, barokk vagy reneszánsz épületeket láthat itt. Ha erre jár, feltétlenül nézze meg a dómot, az operaházat vagy a 12. századból fennmaradt San Fedele-katedrálist.

Pöttöm óváros, meredek utcácskák

Fél óra utazással vagy hajókázással máris a környék legszebbnek tartott községében, Bellagióban lehet. Ez a település ihlette Las Vegasban a Bellagio Hotel tervezőit. Pöttöm óvárosa meredek, kavicsokkal burkolt, lépcsős utcácskákkal nyúlik fel a hegyoldalba – a város felett szebbnél szebb kertekben diszkrét paloták pompáznak. Ezenkívül pedig mediterrán házak, kellemes kávézók és persze számtalan üzlet várja az utazókat. A Comóitónál készített selyem világhírű, a nagynevű olasz divatdiktátorok is ide járnak vásárolni. A helybeliek, illetve a turisták egyik kedvenc időtöltése a golf, szinte minden elegáns szálloda rendelkezik saját pályával, amelyet a hotel vendégei ingyen használhatnak.