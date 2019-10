Ismét összejövetelt tartott a Pentelei Nyugdíjas Klub

Azt már megszokhattuk, hogy minden fontosabb eseményt megünnepelnek a Pentelei Nyugdíjas Klub tagjai. Most azonban két apropója is volt tegnapi találkozójuknak.

Az egyik, hogy azt ünnepelték meg, hogy ismét birtokba vehették a frissen felújított Pentele Klubházat, a másik, hogy köszöntötték azokat, akik a harmadik negyedévben ünneplik a névnapjukat. Ennek az anyagi feltételét a Penteléért Egyesület biztosította. Némethné Naszvadi Julianna, a klub vezetője elmondta, nagyon hálásak mindenkinek, akik részesei voltak annak, hogy most egy ilyen meg­szépült helyen tarthatják a szokásos hétfői összejövetelüket, beleértve azokat a klubtagokat is, akik tevőlegesen is részt vettek a munkában. A szokásosnál is nagyobb volt az öröm, hiszen már régen nem találkozhattak.

Akadt a klubtagok között olyan is, aki e két alkalomnál is többet ünnepelhet. Németh Lászlóné ebben az évben a nyolcvanadik életévét ünnepelheti, férje már a nyolcvanharmadikat, és ha ez sem lenne elegendő, a hatvanadik házassági évfordulójuk is erre az évre esik.