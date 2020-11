Ismerje meg a DUE műszaki menedzser alapképzését

Érdekli a mérnöki és gazdasági terület is? Nem tud választani? Nem is kell! A Dunaújvárosi Egyetem kínálatában elérhető a Műszaki menedzser képzés!

A képzés célja olyan műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához.

7 féléves képzésről van szó, levelező és nappali tagozaton is elérhető. Az államilag támogatott képzésre való bekerüléshez 320 pont szükséges, míg az önköltségesre csupán 280 pontot kell elérni, és amelynek összege 210 000 Ft félévenként.

Az alapszakokra való bekerüléshez szükséges egy emelt szintű érettségi.

A beszámításra kerülő érettségi tárgyaikat listája: matematika és informatika vagy fizika vagy biológia vagy gazdasági ismeretek vagy kémia vagy történelem vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy.

Tekintve, hogy a képzés során a mérnöki és a gazdasági területre is kellő betekintést nyernek a hallgatók, ennek köszönhetően rengeteg pozíciót tudnak betölteni egy vállalatnál. Lehet műszaki osztályvezető vagy logisztikai vezető és irányíthat például minőségbiztosítási folyamatokat is.

Tudjon meg többet a képzésről a linkre kattintva: http://uniduna.hu/index.php/muszakimanager

A felvételivel kapcsolatban minden fontos információt összegyűjtött az egyetem egy helyre, melyet itt találhat meg: http://www.miertdue.hu/hirek/517-minden-a-2020-2021-es-felvetelirol-menj-biztosra-a-dunaujvarosi-egyetemmel