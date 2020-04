Írja meg, hogy mit szeretne tenni a karantén után

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó 2020.04.17 – 38. nap

Ma reggel kaptam egy e-mailt a Wizzairtől hogy törölték a május végi foglalásomat. Tudtam hogy előbb-utóbb bekövetkezik, de sokszor eljátszottam a gondolattal hogy esetleg május végéig minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Még van egy jegyem június végére, egy hónappal tovább reménykedhetek.

Pár napja vásároltam néhány mangót, 1,89 euro volt kilója. Ennyire olcsón még sohasem láttam a boltokban. A karantén első heteiben mindenki kenyeret, tortát sütött, most a kertészkedés a trendi. Rákerestem a mangóra a neten hogy milyen maga a növény, majd megnéztem a Youtube-on egy filmet arról, hogyan kell a mangó magot kibontani és csíráztatni. Félórát babráltam mire sikerült kibontanom, most kíváncsian várom az eredményt.

Lehet, hogy „karanténos” életemből marad emlékbe egy dísznövény.

A mai kedvenc kihágónk az a leleményes úriember, aki feleségét néhány táskával együtt becsukta a csomagtartóba, nehogy a hatóságok gyanút fogjanak. A terv szerint a hétvégi házba szerettek volna költözni, és az esetlegesen ellenőrző rendőrök számára így kevésbé lett volna feltünő hogy mindketten mozgásban vannak. Nem vették észre, hogy amíg a feleség a ház udvarában ki-be mászott próbaként a csomagtartóba, a szomszédok videót készítettek róluk, és elküldték a rendőrségnek. A közeli ellenőrzőponton már mosolyogva várták öket.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 106962, az elmúlt huszonnégy órában 3493 az új fertőzött. 25786-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 2812 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 78364-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 42727-en gyógyultak, közülük ma 2563-an.

Az elhalálozottak száma 22745, közülük ma 575-en hunytak el.

Az elhalálozott orvosok száma 131, a gyógyszerészeké 10.

Eddig 8800 ápoló fertőződött meg, közülük 34-en elhunytak; 32%-uk Rsa-ban (önállóságukat elvesztett személyek ellátására létrehozott otthon) dolgozott, megfelelő védőfelszerelés nélkül.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 172434.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 1244108.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 2,1%-kal emelkedett, az érték minimális csökkenést (-0,2%) mutat az előző naphoz képest.

A Corriere della Sera folyóirat ma reggel leközölte az Istat (országos statisztikai hivatal) adatait: Olaszország területén március 1 és április 4 között az elhalálozások száma átlagosan 20%-kal emelkedett; a koronavírus által legjobban érintett városokban: Bergamó-ban 382,8%-kal, Crema-ban 322%-kal, Piacenza-ban 309,1%-kal, Cremona-ban 322%, Lodi-ban 261,5%, Brescia-ban 203,8%-kal, és Milánóban 49,3%-kal emelkedett az elhalálozottak száma.

Továbbra is május 3. utáni életünk, a 2. Fázis áll a figyelem középpontjában. A terv szerint, ha egyes régiók meg is nyitnak, lehetséges hogy több régió továbbra is zárva marad (zona rossa). A WHO szóvivője, Walter Ricciardi szerint, számíthatunk egy esetlegesen visszatérő, őszi járványhullámra, de ha elhamarkodott lesz a nyitás, vagy rosszul szervezett lesz a 2. Fázis, ez még nyár elején bekövetkezhet. Lehetséges hogy a koronavírussal hosszútávon együtt fogunk élni, amíg ki nem alakul a nyáj immunitás, és ebben egy védőoltás (még nem létezik) nagy segítség lehetne.

A régiók önálló szigoritásokat hozhatnak, Lazio régióban szeptembertől minden 65 év feletti számára kötelező lesz a védőoltás influenza, és pneumococcica (PCV) ellen, a két oltás nélkül senki sem kaphat felvételt az idősek otthonába sem.

Miközben azt találgatjuk hogy mit hoz a jövőnk, három lánytestvér megnyitotta az Instagram-on a “poivorrei” (majd szeretnék) oldalt, annyit kértek, mindenki írja meg, hogy mit szeretne tenni a karantén után. Hirtelen 226000 követő gyült össze, és eddig 40000 üzenet kaptak.

Néhány a vágyaink közül:

– Szeretnék mérges lenni, mert otthon felejtettem valamit.

– Szeretném használni a google maps-ot.

– Szeretnék egy kávét a pultnál.

– Szeretnék leérettségizni.

– Szeretnék egy családi ebédet.

– Szeretném tudni hogy a hét melyik napja van ma.

– Szerettném neked megmondani azt, amit eddig nem volt bátorságom.

– Szeretném azt mondani neked hogy hogy holnap újra találkozunk.

– Szeretnélek átölelni benneteket egy hosszú repülőút után.

– Szeretnék hozzád becsöngetni.

– Szeretném azt mondani neked, ma te vezetsz.

Mindannyian egészségesek és szabadok szeretnénk lenni.

Kacziba Andi