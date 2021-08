Ingyenesen kapják idén is a könyveket

A tankönyveket augusztus elején kezdték kiszállítani az iskolákba, a csomagok megérkeztek már a helyi oktatási intézményekbe is.

Az állam 2020 óta átvállalja az 1–12. osztályba járó valamennyi nappali tagozatos diák tankönyvének árát, ez a költségvetésben több mint 13 milliárd forintos tételt jelent. Mindez a családoktól átvállalt költség, amely így természetbeni juttatás – ezt mondta el Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az MTI beszámolója alapján. Ezen a sajtótájékoztatón (amelyet a könyvek kiszállítása apropóján hirdettek meg a hónap elején) Tőczik Zsolt, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) ügyvezetője arról beszélt, hogy naponta megközelítőleg 500 iskola jut hozzá a tankönyvekhez, amelyeket augusztus 31-éig szállítanak ki az iskolákba. A 13,3 millió tankönyv 84 százaléka állami kiadvány. A könyvek csomagolásához és a szállítások előkészítéséhez (a Kello munkatársain kívül) 500 diákmunkás közreműködésére volt szükség.

Tehát idén is ingyenesen kapják meg a diákok a tankönyveket. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola már múlt héten arról számolt be, hogy hozzájuk is megérkezett a tankönyvcsomag. Magyar András, az iskola igazgatója meg is mutatta nekünk, miként szortírozták már szét évfolyamokra bontva a kiadványokat kollégáik. A könyvcsomag mellé az iskola ajándékba kapott még több térképet is. Az intézményben szeptember 1-jén, az első tanítási napon vehetik majd át a fiatalok az ingyenes tankönyveket.

A 2021/2022-es tanévben mintegy száztíz kilencedik évfolyamos diák kezdi meg tanulmányait a Kereskedelmiben, összességében pedig több mint hatszáz tanuló. Ez még csak egy jelenlegi adat, hiszen a létszám annak függvényében bővül, hogy hányan iratkoznak be még valamely felnőttoktatási képzésre.

A Rudas Közgazdasági Technikum tájékoztatója alapján náluk is az első tanítási napon kapják meg a fiatalok az ingyenes könyveket, a 9-13. évfolyam minden tanulója az osztályfőnök vezetésével a tanteremben veszi át a tankönyvcsomagot.

A Petőfi Sándor Általános Iskola augusztus 30-án 8–12 óra, valamint 13–17 óra között tartja a tankönyvosztást.

A Móricz Zsigmond Általános Iskolába is megérkeztek már a tankönyvek, amelyeket a pedagógusok kiválogattak, és az osztálytermekbe vittek, hogy majd az első tanítási napon átvegyék a gyerekek.