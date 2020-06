Indul az élet víz alatt s felett

A tó vize most még hűvös, a nyári szezon azonban a tanév lezárultával hivatalosan is megkezdődik. Érkeznek a turisták, s a környékbeliek is gyakrabban döntenek a helyi kirándulóhelyek feltérképezése mellett. De hamarosan nemcsak a tó felszínét, hanem a víz alatti világot is megismerheti a közönség. Kelnek a szitakötők, ébredeznek a pontyok, harcsák az agárdi hajóállomás melletti Akváriumházban.

Bámulatos sebességgel érkezett a nyár, a táblákra pedig hamarosan kiíródik a VAKÁCIÓ! utolsó néhány betűje is. A Velencei-tó környéke ébredezik, s noha a strandszezon kezdete erősen függ a hőmérséklettől, a kirándulószezoné kevésbé! Ám nemcsak a víz partján, hanem magán a vízen is kezdetét veszi a turisztikai idény, amelynek szerves részét képezi a sétahajózás, kenuzás, sárkányhajózás. Sőt, mindenki, aki fedélzetre száll, elmélázik azon: vajon mi van itt a víz alatt? Simon György, a Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. vezetője úgy véli, a Velencei-tavi vízi életet idén új szemszögből fedezheti fel az is, aki egyébként úgy érzi, jól ismeri a környéket. A 2020-as év a járvány után mindenhol hasonló szemléletmódot hozott: a hazai és helyi turistákra számítanak nagyon.

A kenus vízitúrákat madármegfi­gyeléssel egészítik ki

– A sétahajók még csak hétvégente járnak – tudjuk meg, de hogy az idei nyári szezont kicsit felpörgessék, új lehetőségeket iktattak be a Velencei-tavi sétahajókázás menetrendjébe. – A Szúnyogszigetről induló járatokkal szép nagy kört lehet tenni az idei évtől a nádasok között, majd a hajó visszatér a szigetre – mondja Simon György, hozzátéve, hogy ezúttal főképp az Agárd és a Nadap lesz szolgálatban a vízen. – Arra gondoltunk, hogy egy kirándulás végén még legyen lehetőségük a kirándulóknak tenni egy kört a vízen. Június 22-étől pedig már nemcsak hétvégeken, hanem hétköznap is mindennap mennek a hajók, beindul a nyár! Ahogy a kenus vízitúrák is, amelyeket a madárrezervátumban való túrával, madármegfigyeléssel egészítünk ki.

A H2O Akváriumház pedig egy olyan pluszt ad a kirándulóknak, ami a Velencei-tó vízi világába kalauzolja a látogatót. – Aki hajóra száll vagy vízi túrákon vesz részt, mindig elgondolkozik azon, milyen élővilág lehet a víz alatt – utal Simon György az agárdi hajóállomáson néhány éve kialakított akváriumházra, ahol a Velencei-tó jellegzetes halfaunája kapott helyet. Sőt, ugyanitt a szitakötőlárvák és egyéb vízi rovarok fejlődése is nyomon követhető – a biológia és az állatvilág rajongói számára kihagyhatatlan helyszín. – Gyakran lehet látni, ahogy a szitakötőlárvák átalakulnak és szárítgatják a friss ruháikat a kilógó nádszálakon – mondja György, miközben pakol, ellen­őrzi a szűrőrendszert, és készül a látogatók fogadására – akik előtt június 15-étől nyílik meg a ház. Addig még a halaknak is van idejük felébredni, ugyanis – mint kiderült –, nekik is szokniuk kell a közönség érkezését. Mert most még elbújnak az árnyékban, tavaly nyár óta elszoktak a fennforgástól.

„Gazdájuk”, György kezére azonban mindig úgy indulnak meg, mint kiskutyák a hívó szóra. Érdekes világ ez. A házban él harcsa – a Velencei-tó legnagyobb halféléje –, balin – egy érdekes pontyféle, amely ragadozó életmódot folytat –, sügér, vörös szárnyú keszeg, compó, bodorka, karikakeszeg, dévérkeszeg, s ponty is. Mellettük jól megférnek a tányércsigák, mocsárcsigák is, amelyek a vízi gerinctelenek akváriumában, a vízi rovarok mellett kaptak helyet.