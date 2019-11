Indul a Nagy KRESZ-teszt!

A tavaly megrendezett „Dunaújváros Nagy KRESZ Teszt” verseny idén újra megrendezésre kerül. Honlapunkon 2019. november 11-17. között lesz elérhető az online teszt. -Írja a dunaujvaros.hu.

Tavaly első ízben rendezték meg a közbiztonsági hónap keretén belül a Nagy KRESZ-tesztet. A résztvevők nagy száma a szervezőket is meglepte, így nem is lehetett kérdéses a folytatás. A Dunaújvárosi Baleset-megelőzési Bizottság, a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal és Dunaújváros Önkormányzatával közösen szervezi idén is a versenyt.

A tavalyi évhez hasonlóan a megmérettetés idén is két fordulóból áll. Először online teszten mérik össze a tudásukat a résztvevők, majd a legjobb 10 tesztkitöltő -amennyiben rendelkezik érvényes “B” kategóriás vezetői engedéllyel – bejut a döntőbe. A döntőt november legvégén rendezik meg.

A közlekedésben nem csak a KRESZ-tudás fontos, ezért idén bekerültek a kérdéssorba vezetéselméleti kérdések is, de a legjelentősebb újítás mégis a döntő lebonyolítása lesz, ahol idén nem csak elméleti tudást mérnek, hanem forgalmi vezetés és szimulátoros feladat is lesz. Ezekkel a szervezők nem ügyességet vizsgálnak, hanem a biztonságos és szabálykövető vezetést.

Az első fordulóra bárki nevezhet, aki a versenykiírást elfogadja az on-line felületen, majd kitölti a 40 kérdésből álló tesztlapot, amelyre a teszt megkezdésétől számítva 40 perce fog rendelkezésre állni. Tavalyi évben a kérdéssor kitöltése átlagosan 25 percet vett igénybe.

A döntőbe jutáshoz már feltétel lesz a jogosítvány is.

Ha már verseny, akkor természetesen lesznek nyeremények is! A fődíj a Hankook Tire Magyarország által felajánlott 100.000 Ft értékű gumiabroncs vásárlási utalvány, de a másik két dobogós helyezés mellé is értékes nyeremények járnak.

Idén már nem csak a döntőbe jutottaknak lesz esélyük örülni, hanem az első forduló tesztkitöltői között is sorsolnak ki nyereményt.

A szervezők részéről a verseny célja a nevelés és ismeretterjesztés. Ezért a győztes forgalmi vezetését szakkommentárral ellátva elérhetővé teszi a bizottság a legnagyobb videomegosztó portálon.