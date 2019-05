Ilyen egy biztonságos és egészséges babaszoba, amiben öröm felnőni

A babaszoba kialakítása öröm és felelősség. Ahhoz, hogy jól érezze magát benne a kicsi és a szülő is, érdemes időben gondolkodni.

Egy tapasztalt anyuka azt mondta, minél több gyereke van, annál inkább azt gondolja: tizedannyi dologra van csak szüksége a babának az első időkben, mint amennyit általában a szülők beszereznek. A babaszoba kialakítása mégis az egyik legkellemesebb elfoglaltsága a szülésre készülő kismamáknak és kispapáknak, éppen ezért íme néhány fontos tanács, ami segíthet a berendezésben.

Egyre többen használnak babaöblöt: egyik oldala az ágyhoz illeszthető

Akár van külön szobája a babának, akár nincs, a legfontosabb a fekhely, ahol ideje jelentős részét tölteni fogja az első időszakban – persze kivéve, amikor az anyukája ölében van… Az ágya lehet bölcső vagy rácsos ágy, a legfontosabb azonban a biztonság és a szivacs minősége. A szivacs legyen elég kemény ahhoz, hogy ne süllyedjen bele a baba, így jelentősen csökkenthető a bölcsőhalál. Legyen könnyen tisztítható, jó, ha antibakteriális, de semmiképpen se legyen memóriahabos, az előbb már említett okból. Legyen levehető huzata, s az a legjobb, ha az első időkben vízhatlan lepedő is van rajta, amelyre kerülhet a pamutlepedő. A refluxos, hasfájós babáknak speciális szivacsok is kaphatók, alátámasztással, ennek érdemes utánanézni. A fekhely ne kerüljön huzatos, túl napos helyre – vagyis ablak, erkélyajtó mellé, ellenben később, amikor a baba már nézelődik, az is gond lehet, ha nem látja be a teret. A legjobb, ha a szülői ágy (vagy az „anyuka kanapé”) közvetlen közelében helyezzük el. Egyre többen használnak babaöblöt is, amelynek egyik oldala az ágyhoz illeszthető, és levehető, lehajtható az oldala. Így az anyukának éjjel nem kell felkelnie etetéshez, nyugtatáshoz.

Egy tapasztalt anyuka azt mondta, minél több gyereke van, annál inkább azt gondolja: tizedannyi dologra van csak szüksége a babának az első időkben, mint amennyit általában a szülők beszereznek. A babaszoba kialakítása mégis az egyik legkellemesebb elfoglaltsága a szülésre készülő kismamáknak és kispapáknak, éppen ezért íme néhány fontos tanács, ami segíthet a berendezésben.

Egyre többen használnak babaöblöt: egyik oldala az ágyhoz illeszthető

Akár van külön szobája a babának, akár nincs, a legfontosabb a fekhely, ahol ideje jelentős részét tölteni fogja az első időszakban – persze kivéve, amikor az anyukája ölében van… Az ágya lehet bölcső vagy rácsos ágy, a legfontosabb azonban a biztonság és a szivacs minősége. A szivacs legyen elég kemény ahhoz, hogy ne süllyedjen bele a baba, így jelentősen csökkenthető a bölcsőhalál. Legyen könnyen tisztítható, jó, ha antibakteriális, de semmiképpen se legyen memóriahabos, az előbb már említett okból. Legyen levehető huzata, s az a legjobb, ha az első időkben vízhatlan lepedő is van rajta, amelyre kerülhet a pamutlepedő. A refluxos, hasfájós babáknak speciális szivacsok is kaphatók, alátámasztással, ennek érdemes utánanézni. A fekhely ne kerüljön huzatos, túl napos helyre – vagyis ablak, erkélyajtó mellé, ellenben később, amikor a baba már nézelődik, az is gond lehet, ha nem látja be a teret. A legjobb, ha a szülői ágy (vagy az „anyuka kanapé”) közvetlen közelében helyezzük el. Egyre többen használnak babaöblöt is, amelynek egyik oldala az ágyhoz illeszthető, és levehető, lehajtható az oldala. Így az anyukának éjjel nem kell felkelnie etetéshez, nyugtatáshoz.

Kelleni fog egy olyan ülőalkalmatosság is, amelyen kényelmesen etetheti a babáját az anyuka. Az egyenes támlájú, ergonomikus szék vagy fotel a legalkalmasabb erre, így hosszabb ideig is kényelmesen, biztonságban helyezkedhet el benne az anyuka (mert hát ki ne aludt volna már el ilyen helyzetben, ugye, a fotelben…).

A biztonsági intézkedések akkor válnak lényegessé, amikor a baba elkezd mászkálni, kapaszkodni, járni. A legfontosabb teendő a konnektorok elleni védelem (biztonsági dugasz), a vezetékek elrejtése, az ajtók becsukódás elleni védelme (becsapódásgátló szivacs), fiókok nyithatóságának megakadályozása (a legesztétikusabb a belső, felcsavarozható, kiakasztható biztonsági zár), a sarokvédők rögzítése, valamint az ablakok biztonságának megoldása. Ez utóbbira több megoldás is létezik. Az ablakrácson és láncon túl megoldást jelent a zárható kilincsek használata. Manapság minden lakberendezési áruházban kapható olyan kilincs, amiben magában ott van a zár. Anyagilag sem nagy tétel, viszont a „hegymászó” babák esetében elképesztő fontossága lehet.

A babaszoba hőmérséklete akkor jó, ha 21-22 foknál nem magasabb, így jobban alszik a baba is, természetesen kellően bebugyolálva, felöltöztetve.

A páratartalom szabályozása is lényeges. Aki tudja, hogy a lakásában általában száraz vagy páradús a levegő, ennek megfelelően szabályozza, ugyanis a szakértők szerint a legjobb, ha 70 százalék körüli a baba szobájának páratartalma. Ahol száraz a levegő, ott érdemes ultrahangos párásítókészüléket használni, de sokan ennél egyszerűbben oldják meg – a babaszobában teregetnek vagy betesznek egy-egy hideg vizes törölközőt. A többi már csak gyerekjáték… Szó szerint.