Illóolajokkal az otthoni ünnepi hangulatért

A karácsonyi hangulat otthoni megteremtéséhez illóolajok is használhatók, amelyek azon túl, hogy kellemes illattal töltik be a szobát, még jótékony hatással is bírnak. Íme az Életmódi javaslatai!

A fahéjolaj felszakítja a slejmet, ezért segít megszüntetni a megfázás, influenza és torokfájás tüneteit. Már egy kis adag fahéjolaj belélegzése is enyhítheti a légzési problémák tüneteit. Ezenkívül az olaj hatékony gombaölő, ezért segít elpusztítani a nyelőcsőben megtelepedett gombákat, melyek miatt más betegségek is kialakulhatnak. A narancs olaja is számos egészségvédő hatással rendelkezik. Mivel hidegsajtolással készül, ezért a narancs valamennyi jótékony hatóanyaga megtalálható benne. Párologtatva az egyik legkiválóbb természetes stresszoldó, mécsesre, gyertyára cseppentve pedig távol tartja a nemkívánatos éjszakai rovarokat, sőt a hangyák és a svábbogarak ellen is hatásos. Hasonló hatásokkal rendelkezik az erdei fenyő illóolaja, amely – mivel szintén stresszoldó – jól kombinálható a narancsolajjal.

A fenyőolaj köptetőszer is, fellazítja a nyálkát és a slejmet a légzőszervekből, és megkönynyíti a légzőszervek tisztulását, ezért gyakran használják a megfázás és köhögés elleni gyógyszerek elkészítésekor is. A citromolaj segítségével jobban tudunk koncentrálni, elillan a fáradtságunk, a bennünk lévő stresszt és feszültséget is csökkenthetjük. Erős fertőtlenítő hatása révén egyegy szoba levegőjét is tisztíthatjuk vele, így előzve meg a légúti fertőzések terjedését. A tömjén segít megteremteni a béke, az ellazulás, az elégedettség és az általános jóllét érzését, segít a lelki sebek elviselésében, a régmúlt nehézségeinek elengedésében. Nyilván nem véletlenül vittek tömjént ajándékba a napkeleti bölcsek a kis Jézusnak. Mindezeken felül a megfázás, hörghurut és a gégegyulladás egyik bevált ellenszere. Az olajokat keverni is lehet a párologtatóba csepegtetve, kísérletezzenek bátran!