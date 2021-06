Így varázsoljuk hangulatossá az erkélyünket a nyári estékhez

Nehezen érkezik a jó idő, de a teraszokon, erkélyeken már ki lehet ülni időnként egy kis ejtőzésre. A hideget nem tűrő növények is csak pár hete kerülhettek ki a szabad levegőre. Érdemes otthonossá varázsolni azonban még a legkisebb teraszt is, hogy a hamarosan érkező dolgos nyári estéken is legyen hol megpihenni.

A kellemesen berendezett terasz ismérve nem az ülőalkalmatosságnál kezdődik, ahol megpihenünk: az csak a pont az i-n. Az első és talán legfontosabb a padlózat: olyan kültéri anyagot kell választani, amely jól tűri a mínuszokat és az erős napsugárzást is. A divatos, összeilleszthető faelemekből álló járóburkolatok inkább azoknak valók, akik hajlandók azt évről évre kezelni, megújítani és beszedni a nyár végén Az erkélyeket belátásgátló, korlátvédő vászonnal is érdemes ellátni, na nem csak a kíváncsi szemektől védendő, hanem azért is, mert a csapadéktól is védik a balkont. A növényeket úgy helyezzük el, hogy tudjuk, melyik szereti az árnyékot, melyik a napot. Arra is érdemes ügyelni, hogy a sok napsugárzást kapó felületek (fehér falak, alumínium-, fémfelületek) kiégethetik a közelükbe helyezett tárgyakat, növényeket.