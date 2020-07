Így utazhatnak biztonságban a kutyusok

A nyári szezonban nem csak az ember, de a kutya is többet „autózik”. Ahhoz, hogy ezt mindenki számára biztonságos körülmények között tegye, csak néhány óvintézkedésre van szükség – ám ezek elengedhetetlen feltételei a közutakon való közlekedésnek.

Egy biztonsági öv nélkül, ülésen vagy az előtt utazó kutya egy kisebb fékezés vagy ütközés esetén is komoly sérüléseket szenvedhet azzal, ahogy nekicsapódik az autó bizonyos elemeinek. Ez az, amit nem értenek meg azok, akik az ebbel az ölükben utaznak, vagy éppen az ülésen szabadon hagyják kedvencüket autózás közben, olvasható a feol.hu-n. S amellett, hogy ez felelőtlen viselkedés, még a KRESZ szabályai ellen is vétenek. Éppen ezért vigyázzunk kedvencünkre, kisebb-nagyobb utazás esetén is! Íme néhány lehetőség:

Kaphatók kisebb-nagyobb méretű, műanyag, szövet és fémboxok egyaránt, amelyek a csomagtartóban vagy a hátsó ülésen biztosítják kedvencünk védelmét és kényelmét egyaránt. Ezeket helyezzük úgy el, hogy ne tudjanak elcsúszni, felborulni akkor sem, ha baj van. A kutya-biztonságiöv szintén jó megoldás, melyet az ülések biztonsági csatlakozójához lehet rögzíteni, majd pedig egy karabinerrel lehet a kutyához csatlakoztatni. Ebben az esetben azonban ne nyakörvet használjunk, hanem hámot, hogy ne fojtsuk meg a jószágot egy esetleges nagyobb fékezés esetén. Kombi autókban jó megoldás lehet a kutyarács vagy háló is, amely a hátsó ülés felett van rögzítve. Ezzel azt tudjuk megelőzni, hogy a kutya előreugorjon vagy ütközés esetén előrecsapódjon.