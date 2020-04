Így ne hízz el a karantén alatt

A koronavírus okozta bezárkózás és a húsvét együtt veszélyes kombináció lehet, ami a bevitt kalóriamennyiséget illeti. Azonban, ha betartunk néhány egyszerű szabályt, elkerülhető, hogy a karantén végeztével ki kelljen bontani az ajtót, ha elhagynánk a lakást

A koronavírus hazai megjelenését követően az emberek jelentős része nagybevásárlásba kezdett, ezzel megkezdődött az otthoni élelmiszer-felhalmozás is. Ennek pozitív és negatív hatásai is vannak.

Jó dolog, hogy a betárazást követően az illető kevesebbszer hagyja el otthonát vásárlás miatt, így a fertőzés terjedésének mértékét is segíthet visszaszorítani. A kevésbé előnyös viszont az, hogy az emberek össze vannak zárva az otthonukban a megszokottnál jóval több élelmiszerrel, így unaloműzés céljából akár egész nap lehetőség van a nassolásra. Ennek megelőzésében segít Dávid Bettina, a Szent Pantaleon Kórház dietetikusa.

Fő az egészség – ilyenkor is

Megoldás lehet az, ha csak annyi élelmiszert halmozunk fel otthon, amennyire valóban szükségünk van arra a 4-5 napra, amíg újra boltba megyünk. Azt is érdemes végiggondolni, miket vásárolunk meg. Az elhízás megelőzése, valamint az immunerősítés céljából is elsősorban zöldségeket, gyümölcsöket érdemes venni, ezekből bátran nassolhatunk, és változatos ételeket is készíthetünk, kezdve a főzelékektől, a töltött-rakott zöldséges ételeken át, a párolt, grillezett zöldségköretekig.

A kenyerek, pékáruk szempontjából is a teljes kiőrlésű, rozsos, korpás változatokat részesítsük előnyben, továbbá le is fagyaszthatunk ezekből, így nem szükséges naponta boltba, pékségbe menni friss pékáruért.

A szárazáruból is vásárolhatunk magasabb rosttartalmúakból (például barnarizs, durumtészta, teljes kiőrlésű tészta, bulgur, köles, hajdina, kuszkusz), hiszen amellett, hogy sokáig elállnak, jobban telítenek, később leszünk újra éhesek az ilyen típusú ételek, köretek elfogyasztását követően.

A tejből, tejtermékekből nem érdemes túlzottan sokat vásárolni, ugyanis a tartós tejen kívül a legtöbbjük rövid lejárati idejű. Lehetőleg az alacsony zsírtartalmú termékeket válasszuk, ezáltal megspórolhatunk néhány kcal-t.

A húsokból csak fagyasztás céljából érdemes a szükségesnél nagyobb mennyiséget beszerezni, ugyanis a húsokat a vásárlást követően szinte azonnal fel kell használni, hiszen magas víztartalmuk miatt gyorsan megkezdődhet a romlási folyamat. A húsok, húskészítmények tekintetében is a zsírszegénységet érdemes szem előtt tartani, tehát elsősorban csirkemellet, csirkecombot, pulykamellet, pulykacombot, sertéscombot, sertéskarajt, illetve halat, továbbá olyan húskészítményeket célszerű vásárolni, amelyek 100 g termékben 10 g alatt tartalmaznak zsírt (erről az élelmiszereken feltüntetett tápanyagtartalomnál olvashatunk). Az sem mellékes, hogy a húsokat, halakat hogyan készítjük el. A bő olajban való sütés és a pörköltek helyett inkább főzés, párolás, sütőzacskóban sütés, grillezés legyen a receptúra, egyszóval olyan technológiát válasszunk, amelynél minél alacsonyabb a hozzáadott zsiradék mennyisége.

Folyadékbevitel és nassolás

A folyadékbevitelre otthonunkban is ügyeljünk, a napi 2 literre továbbra is szüksége van a szervezetnek. Ezt a mennyiséget javarészt vízből, cukrozatlan teából, kávéból fedezzük. A cukros üdítők fogyasztása nem javasolt, mondhatni egyenes utat jelentenek az elhízás felé.

Ha nassolásra vágyunk, s következőkből ajánlott választani:

1 adag gyümölcs

1 db joghurt vagy kefir

smoothie

turmix

3-4 db korpás, cukormentes keksz

1 (női) maréknyi olajos mag

néhány szem kölesgolyó stb.

Mielőtt unalomevésbe kezdenénk, igyunk meg egy nagy pohár vizet, ugyanis az éhség- és a szomjúságérzetet nehezen tudjuk megkülönböztetni!

Végezzünk otthoni testmozgást, az interneten számos tornás, edzős, jógás videó elérhető, továbbá, ha van otthon valamilyen fitneszgépünk, akkor kezdjük el rendszeresen használni!