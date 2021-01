Így közlekedjünk biztonságosan télen

Bár az elmúlt években nem volt hazánkban igazi nagy havazás, mégis fokozott óvatossággal kell közlekednünk télen. A csúszós utak és a rossz látási viszonyok számos veszélyt rejtenek.

Füredi András közlekedési szakértővel, a kecskeméti Füredi Autósiskola igazgatójával beszélgetett a baon arról, hogyan készítsük fel autónkat és magunkat a téli közlekedésre.

Télen megváltoznak a biztonságos közlekedést befolyásoló körülmények, emiatt fontos tudomásul vennünk a vezetési tudásunkat, tapasztalatunkat.

Mindig az időjárási körülményeknek megfelelően válasszuk meg a vezetési stílusunkat és sebességünket is.

Fontos, hogy emellett a tél beállta előtt készítsük fel autónkat, hogy biztonságosan tudjuk közlekedni.

– Fontosnak tartom, hogy ha érzékeljük járművünkön, hogy nehezen indul, a tél beálltával cseréljük ki az akkumulátort. Különösen igaz ez akkor, ha nem garázsban parkolunk, hiszen soha nem tudhatjuk, mikor és hol hagy minket cserben az autónk – javasolja Füredi András közlekedési szakértő, a kecskeméti Füredi Autósiskola vezetője. – Ha pedig akkumulátorunk mégis feladja, és van az autónkban úgynevezett „bikakábel”, akkor egy másik autós kihúzhat minket a bajból – tette hozzá.

A téli felkészülésnél fontos, hogy az ablakmosó folyadékot cseréljük ki télire. Ellenőrizzük, hogy a párátlanító berendezés jól működik-e, és hogy az ablaktörlők nem kopottak-e már, és mérjük be a fagyálló hőfokát is.

Nézzük meg azt is, hogy a lámpákban nem égett-e ki valamelyik izzó.

Füredi András azt javasolja, ha hosszabb útra indulunk feltétlenül legyenek nálunk a következők: hólánc, víz, takaró, telefon, gps vagy térkép, láthatósági mellény (minden utazónak), jégmentesítő (ha menet közben lefagyna a tükör) és zárjégoldó.

– Fontos tudni, hogy hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni – mondta el Füredi András. – Érdemes a hajtott tengelyen lévő kerékre rakni, az autó kormányozhatósága érdekében. A hólánc feltételét és levételét célszerű még otthon gyakorolni, így adott esetben ez sem okozhat gondot – tette hozzá.

Nedves aszfalton a téli gumi is csúszik és a féktávolság is megnő. Ha a hőmérséklet 0 fok alá süllyed, akkor számítani kell arra, hogy a nedves útfelület lefagy, ami tovább növeli ezt a veszélyt. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy egy nagyobb fékezéskor a kerekek gyorsan megállnak,

a jármű kormányozhatatlanná válhat, és könnyen kicsúszhat.

A közlekedési szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy a nyári gumiabroncsokat mindenképpen érdemes lecserélni télire, hiszen a nyári gumik már +7 Celsius-fok alatt nagy mértékben veszítenek tapadásukból. A nyári abroncs fagypont körüli hőmérsékleten megkeményedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten jobb a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva, és rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak. Téli gumival rövidebb a fékút is.

– Szokták mondani, hogy ami mindenre jó az semmire sem jó. Véleményem szerint ez igaz a négy évszakos gumikra is

– mondta Füredi András.

– Másabb a téli és a nyári gumi összetétele, így inkább nem javaslom a négy évszakos gumik használatát – tette hozzá.

Télen a közlekedésben résztvevők sokszor nem a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezetik járműveiket.

– Mindig meggondoltan előzzünk, az oldaltávolságot is tartsuk, hiszen nem tudjuk, a másik autó vezetője milyen gyakorlattal rendelkezik, ő is megcsúszhat – figyelmeztet Füredi András.

– A rossz látási viszonyok, és a csúszós utak miatt is érdemes nagyobb követési távolságot tartani és lassabban, óvatosabban vezetni. Ügyeljünk előzéskor arra is, hogy a szembe jövő autó is elég messze legyen tőlünk, ezzel is elkerülhető a baleset – tette hozzá.

Ködben és csapadékos időben is fontos ügyelnünk arra, melyik lámpát kapcsoljuk fel autónkon.

Rossz látási viszonyok között a nappali menetfény sok esetben kevésnek bizonyul. A ködlámpát nagy ködben, hóesésben és esőben is jó, ha használjuk, hiszen javítja a láthatóságot – javasolja Füredi András. – Ha jobbak a látási viszonyok, mindenképpen le kell kapcsolni a ködlámpát, mert zavarja a szemből érkező és a mögöttünk haladó autósokat.

A szakértő kiemeli, hogy a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is fel kell készülniük a téli közlekedési útviszonyokra. Az javasolja, hogy biciklivel vagy gyalogosan közlekedve mindenképpen használjunk fényvisszaverő mellényt, vagy fényvisszaverő karszalagokat is, hogy a sötétben is látszódjunk és elkerüljük ezzel a baleseteket.

– Arra is oda kell figyelni, hogy másképp közlekedünk a városban és országúton. Városban ügyelni kell a gyalogátkelőhelyekre, gyalogosokra, kerékpárosokra.

Ha mínuszok vannak, számítani kell arra, hogy lefagy az út, és meg kell állni a gyalogátkelő előtt.

Megnő a fékút, emiatt az autósoknak lassabb tempót kell választaniuk. Lakott területen kívül tudunk valamivel gyorsabban is haladni, de arra kell figyelni, hogy például hídon, felüljárón, szélvédettebb, erdős helyeken hamarabb lefagyhat az út, és itt is bajba kerülhetünk, ha hirtelen fékezünk vagy irányt változtatunk – hívta fel a figyelmet.

A közlekedési szakértő azt javasolja, hogy a járművezetők vegyenek részt egy vezetés technikai tréningen, ahol a csúszós utakra készítik fel a sofőröket.

– Ha például megcsúszik az autó a jeges úton, megijedünk, ösztönösen cselekszünk és ez nem biztos, hogy jó. Tudatosan kell cselekednünk, ezt pedig a tréningen tudjuk gyakorolni – mondja a közlekedési szakértő.