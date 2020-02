Így kell fityiszt mutatni a felszínen lavírozóknak

Az utóbbi tíz évben olyan mértékben kezdett el teret követelni magának a YouTube a média világában, hogy rövidesen a legmeghatározóbb felület lett, főleg az y, z és alfa generáció körében.

Szép lassan leszoktunk a televíziózásról, legalább is a fenti csoportok, és árgus szemmel figyeljük a videómegosztón tevékenykedő, önjelölt véleményvezéreket, az influencereket. Vannak, akiknek a YouTube biztosította szabadság jelenti a kitörési lehetőséget, az alkalmat, hogy megmutassák tehetségüket, mi több, megélhetési lehetőséget találjanak. Mások viszont mindenféle teljesítmény nélkül ülnek le a kamera elé, és töltik fel a „tartalmaikat”. Nekik mutat fricskát Stefanovics Angéla, alias Anzselika Habpatron.

A színésznő talán névről nem ugrik be mindenkinek, de ha említem az [email protected] című filmet, vagy csak annyit, hogy „köszönjük, Emese”, akkor sokan tudni fogják, kiről van szó. Pedig skatulya ide vagy oda, Stefanovics Angéla színházban is rendszeresen játszik, és most egy egészen új szerepkörben ismerhettük meg. Anzselika, az influencer személyében.

Anzselika Habpatron, az antiinfluencer színésznő

Anzselika Habpatron egy vérprofin megkreált karakter. Butácska, naiv, infantilis fiatal nő, aki nagyon akar valamit mondani a világnak. Ez a felszín, ami pedig alatta van, az egy erős kritika az influencer társadalom irányába, hiszen rájátszik a zsáner és képviselőinek hibáira, a szakmaiság hiányának nevetségesen kínos mivoltára. Nem egy youtuber tölt fel ugyanis tökéletesen banális főzős videókat, ad tanácsot olyan témákban, amikben a legkevésbé sem kompetens vagy csinál DIY videókat mindenféle kreativitás és kézügyesség nélkül. Anzselika is ezt teszi, annyi különbséggel, hogy direkt eltúlozva, vállalhatatlanul és nem mindennapi, de nagyon is jól működő, főleg nyelvi humorral fűszerezve.

Anzselika Habpatron tükröt tart, közben fontos dolgokról üzen, és nem mellékesen szórakoztat. Alakja egy nagyon jól kitalált figura, aki ügyesen lavírozik az anzselikaság és a Stefanovics Angéla-ság mezsgyéin, mindig épp azt felvillantva, amire az adott pillanatban szükség van. A videók hossza teljesen optimális, a vágás profi, a minőség magas, a forgatókönyv pedig úgy van megírva, hogy egy mondattal sem hangzik el több a videókban, mint amennyi kell. Mert igen, forgatókönyv is van, amiért főhajtással adózhatunk alkotótársának, Végh Zsoltnak is.