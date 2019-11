Így fejezte ki háláját a nyertes doktornő

Dr. Fekete Borbála, Baracs, Daruszentmiklós és Kisapostag községek háziorvosa 2019-ben elnyerte a Nemzet háziorvosa címet. A doktornő szerette volna valamilyen módon megköszönni mindazoknak, akik rá szavaztak, és hálája jeléül egy ingyenes zenés műsorra invitált mindenkit szombaton délutánra a Munkásművelődési Központ harmadik emeleti színháztermébe.

Dr. Fekete Borbála a közönség előtt személyesen is megköszönte mindenkinek, aki eljött, és azoknak is, akik nem jöttek el, de szorgalmasan szavaztak. Mint mondta, nagyon nagy meglepetés volt számára, hogy elnyerte a Nemzet háziorvosa címet, és meg is mutatta az oklevelet, amit kapott. Pontosabban, amit kaptak, mert álláspontja szerint ezt nem csak ő kapta, hanem az összes munkatársa is mindhárom településen.

A doktornő elmondta, hogy a díjátadóra örömmel elkísérte volna az egész falu, ami ugye lehetetlen, ezért találta ki ezt a rendezvényt, hogy osztozhassanak a többiek is az örömében. Dukai Gabriella volt az, aki megszervezte, hogy a Magyar Viktória és Czető Ádám művészpáros fellépjen ezen a délutánon. A fiatal énekesek úgy döntöttek, hogy visszahozzák a régi idők hangulatát erre az egy órára, és a műsor első felében táncdalfesztiválos slágerekből válogattak. Olyanokból, mint Zalatnay Cini Nem várok holnapig, Szécsi Pál Csak egy tánc volt, vagy Koós János Kapitány című slágerei. A második rész már az operett világába kalauzolt. Éjjel az omnibusz tetején, Hétre ma várom a Nemzetinél, Délibábos Hortobágyon, Cintányéros cudar világ – ezek és ehhez hasonló közismert dallamok késztették rendre vastapsra a közönséget, akik időnként még énekelték is az előadókkal a sorokat. Végül a különteremben a három település címerével díszített torta várta a doktornőt.