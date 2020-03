Idősgondozás önkéntesekkel

A mostani járványhelyzetben a perkátai önkormányzat legfontosabb feladata, hogy ellássa az idős állampolgárait, akik leginkább veszélyben vannak a koronavírus kapcsán.

Erről ír a település polgármestere, Somogyi Balázs:

A héten felkerestük a 70 éven felülieket, és továbbra is fogjuk, hogy van-e segítőjük, gondozójuk. Kb. 20 idős vagy nehezen mozgó perkátai polgár jelezte, hogy nincs kapcsolata itt Perkátán és őket már most hétvégén felkerestük, hogy tudunk-e segíteni bevásárlásban vagy gyógyszerkiváltásban. A falu egyik felében tegnap délután Kulcsár Ádám – az egyik helyi közműszolgáltató munkatársa – és párja járta önkéntesként az időseket, míg a másik felében ma délután Kozma László és jómagam jártunk. Legtöbbjük úgy nyilatkozott, hogy most még el vannak látva, de volt, akinek mondtuk azt, hogy már ne ő menjen hétfőn a gyógyszerért, hanem mi elhozzuk helyette. A látogatást hetente kétszer meg fogják tenni az önkéntesek, illetve egy telefonszámlistát is kaptak, ha bármit Perkátán intézni szeretnének. Köszönünk minden segítséget!