Idén: Rockmaraton 30, metál- és örömünnep öt napon át

Mint arról a témában írt legutóbbi cikkünkben beszámoltunk, teljessé vált a legrégebbi hazai rock-metál fesztivál, az idén 30 éves Rockmaraton programja.

Dunaújváros

Kétségtelen, hogy a szervezők utolsó bejelentése, miszerint a Szalki-szigetre jön júliusban a Sepultura, a Cradle of Filth, Marky Ramone, az Agonist és az Infected Rain hatalmasat dobbantott a rock- és metálrajongók szívén, de a harmincadik születésnapját idén ünneplő Rockmaraton ezen kívül is tartogat még meglepetéseket.

A jubileumi fesz­tivál idei prog­ramjának nulladik napján is erős lesz a felhozatal

Nulladik nap

Kezdjük mindjárt a fesztivál nulladik napjával. Ez korábban is hagyomány volt, de a szervezők idén kitettek magukért ennek a napnak a tekintetében is. Már délután háromkor megkezdődnek a koncertek, este pedig jönnek az igazi csemegék. Rudán Joe életmű-koncertet ad, a Prosecturának huszonöt éves a Sátán Sátán Hátán című lemeze, amelyről bőven szemezgetnek majd, és jön egy ünnepi farkasüvöltéssel az Akela is, hiszen idén harmincéves a banda. Aki pedig még ezek után is bírja majd, az „levezethet” a Rózsaszín Pitbull koncertjén.

Születésnapok

Minden egyes napra jut egy olyan együttes, amely jeles évfordulót ünnepel idén. Hétfőn a fentebb már említett Akela húzza a talpalávalót, kedden a negyvenéves Moby Dick, szerdán a huszonöt éves Rómeó Vérzik, csütörtökön a húsz­éves Depresszió, pénteken a szintén húszéves Kalapács, a záró napon pedig a harminc­éves Hétköznapi Csalódások nyomnak vélhetően ütős műsort.

Metál az ész

Nézzük azt az öt nemzetközi nagy­ágyút, amelyeket utoljára jelentettek be a szervezők. Február 7-én jelent meg a legfrissebb Sepultura lemez – Andreas Kisser csapata talán minden korábbinál élesebb és agresszívabb –, garantált a mészárlás júliusban. Jövőre lesz 30 éves a Cradle of Filth – a brit metalfogat ezúttal is a tőlük megszokott, sokkoló szettel érkezik. Marky Ramone a Rock&Roll Hall of Fame múzeumba is bekerült kultikus amerikai punkzenekar utolsó élő tagja, zenésztársaival Ramones-klasszikusokat játszik – élő múltidézésre kell tehát felkészülni. Két frontcsajos metal alakulat is érkezik: az énekesváltással teljesen megújuló, kanadai The Agonist, és a lenyűgöző, moldáv nu metal üdvöske, az Infected Rain. A Sodom főnöke, Tom Angelripper tavaly lecserélte a fél zenekart, így hozzánk is az azóta bevált négytagú felállással – Frank Blackfire (ex-Kreator, Assassin), Yorck Segatz (Beyondition), Husky (Asphyx, Desaster) – érkezik a teuton thrash legenda. A melodikus death metálban utazó Aephanemer tavasszal jelentkezett új anyaggal – elég ígéretes a francia csapat, érdemes őket elcsípni júliusban élőben is.

Újabb kedvcsináló, beharangozó cikkekkel jelentkezünk majd

Infók még

A fesztivált július 6–11. között rendezik meg a Szalki-szigeten. A jegyárakról és a jegyvásárlásról a rendezvény honlapján lehet tájékozódni. Mi pedig újabb cikkekben bontjuk majd ki a fesztivál részleteit kedvcsináló, beharangozó jelleggel.