Idén is sikere van az adventi vadászatnak

Estéről estére családok kerekednek fel Rácalmáson, hogy az adventi készülődés jegyében megtalálják a dátum szerint aktuális számot. A háziak jókívánságokkal és némi harapnivalóval várják a betérőket. A tavaly indult adventi akcióba a régi rácalmási lakosok éppúgy bekapcsolódtak, mint az újonnan beköltözők.

Rácalmás

December 1-jén este kicsit félve nyomtuk meg a csengőt, ám pár másodperc múlva elillant a szorongásunk. A háziak rögtön betessékeltek, és finom falatokkal, forró, a lelket átmelegítő italokkal fogadtak. Varga Jánosné, Varga János és Slett Józsefné portáján jártunk – e ház kapta meg az 1-es számot az idei adventi rácalmási (ház)számvadászaton.

– Számunkra nem volt kérdés, hogy csatlakozunk ehhez a remek kezdeményezéshez. Az advent, az ünnepre történő várakozás lényege a törődés, az egymás felé fordulás. Remek dolog, hogy Rácalmáson erre van lehetőség. Mindenkit szívesen fogadtunk, és igazán baráti beszélgetések alakultak ki ezen rövid, de mégis tartalmas találkozások alkalmával – mondta el lapunknak a két házigazda, Varga Jánosné és Varga János.

Miközben kóstolgattunk, betért a Vass család. A két gyerkőc örömmel szemlélte a szépen megvilágított 1-es számot.

– Remek ez a kezdeményezés, örömmel jöttünk, és nagyon jólesett a házigazdák invitálása. A következő napokban, hetekben tovább keressük majd a számokat – mondták el lapunknak a Vass szülők.

Varga János kiemelte, még az adventi időszak előtt összefogtak több társával, és a házzal szemben álló kereszt környékét is kipucolták, megtisztították, a bokrokat visszavágták.

– Nem vagyok templomba járó ember, de fontos, hogy a település megőrizze értékeit, és legyen rendezett a kereszt a Bajcsy-Zsilinszky utcában.

A rácalmási adventi számvadászatot tavaly hívta életre Bodnár Edina, a Jankovich-­kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ igazgatója:

– A járványhelyzet miatt tavaly számos fontos, a közösség­építést szolgáló adventi program elmaradt. Ekkor határoztam el kollégáimmal, hogy életre hívjuk az adventi számvadászatot. Tavaly és idén is gyorsan elfogytak a számok. A csatlakozók vállalták, hogy a számok mellett kicsit feldíszítik otthonaikat, többen vendéglátással is készültek, készülnek. Fontos, hogy olyan emberek is találkoznak ezeken az estéken, akik egyébként nem is köszönnének egymásnak az utcán. Területileg nem osztottuk be a számokat, arra figyeltünk, hogy utcánként hetente egy-egy szám legyen. Örömteli, hogy a régi rác­almásiak éppen úgy szívükön viselik e kezdeményezést, mint a frissen, a közelmúltban beköltözők. Remekül indult az idei adventi akció, és bízom benne, hogy e lendület december 24-ig kitart. Ezúton is arra biztatok minden rácalmásit, hogy ha ideje engedi, esténként induljon útnak, és találja meg az aktuális számot és portát. A szükséges információk elérhetők a Jankovich-kúria hivatalos Facebook-oldalán.