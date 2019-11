Ideje fedett helyre vinni a muskátlit, leandert

Így november közepén, ahogy egyre hűvösebbek az éjszakák, már be kell szedni a szabadból a növényeinket. A muskátli teleltetése nem feltétlenül egyszerű, viszont sokkal olcsóbb, mint minden tavasszal új növényt vásárolni. A teleltetése előnye, hogy a tövek erősebbek, a lombozat pedig nagyobb lesz. Hátrányokkal is jár, például a muskátlink nem április végén virágzik majd, hanem csak nyár elején. Ugyanakkor télen is figyelni kell a növényekre, ugyanis könnyen pusztulnak, írja cikkében a teol.hu.

A virágágyból kiemelt kerti muskátlitöveket tisztítsuk meg a száraz levelektől, vágjuk le az elhalt ágakat, a hosszúra nőtt gyökérzetet vágjuk rövidebbre, majd a töveket sűrűn egymás mellé vermeljük egy ládába úgy, hogy a gyökerek a földben legyenek. A muskátlik teleltetésére a legalkalmasabb egy világos és hűvös helyiség, ahol a hőmérséklet nem emelkedik tíz fok fölé. Figyeljünk arra, hogy a növények fagymentes helyen legyenek. Télen havonta egyszer vagy kétszer öntözzünk, csak annyit, hogy a föld ne száradjon ki teljesen.

A leander mediterrán növény, ezért a téli fagyokra érzékeny, de az átmeneti 2-3 fokokat károsodás nélkül elviseli. Teleltetésnél érdemes a növény hajtásait visszavágni, a virágos hajtásokat felére, a többinek pedig elég csak a végeit lemetszeni.

Fagymentes, lehetőleg hűvös (4-6 fokos) helyiségben célszerű teleltetni. A téli szálláshely lehet világos vagy félárnyékos. Megfelelő hely lehet egy garázs, egy fűtetlen folyosó, vagy egy télikert. Téli hónapokban csak annyira kell öntözni, hogy a földlabdája ne száradjon ki. Februárt követően a növényt egyre bőségesebben öntözzük, helyezzük világos helyre.