Ideális falszínek a hálószobában

Klasszikus választás lehet a fehér bármelyik árnyalata, de a citromsárga és a lila falszín is nagy népszerűségnek örvend.

A hálószoba hangulatának megteremtésekor fontos, hogy az enteriőr színei nyugalmat és meghittséget árasszanak, hiszen egy kellemes színekben pompázó háló a hangulatunkra és a pihenésünkre is jó hatással lehet. Általánosan elmondható, hogy a semleges árnyalatok és a pasztellszínek nyugtatóan hatnak az emberre. Színválasztásnál érdemes arra is figyelni, hogy milyen hatást szeretnénk elérni. A világos szín optikailag tágítja, míg a sötét összenyomja a teret. A fehér falszín amellett, hogy klasszikus megoldás, több szempontból is előnyös választás lehet. Ez a szín alapvetően elérhetetlenséget, tisztaságot sugároz, ezért érdemesebb lehet annak valamelyik árnyalatát, például a törtfehéret vagy a krémszínű árnyalatot választani. Ezek meghittséget árasztanak, így a tiszta fehérrel szemben kevésbé keltenek steril hatást.

A legkedveltebb hálószobaszínek közé tartozik a kék. Népszerűsége érthető, hiszen az égre és a tenger színére hajazó árnyalatok bizalmat, harmóniát és nyugalmat sugároznak. Aki alvásproblémákkal küzd, bátran válasszon egy sötétebb kék árnyalatot, ugyanis ezek a tónusok elősegíthetik a nyugodtabb alvást. A citromsárga szín szintén a természetet hozza az otthonunkba. A napsütés és a napraforgómező különféle sárgás árnyalatai a hálószobákban is rendszeresen megjelennek. Ez a szín az optimizmust és a boldogságot szimbolizálja. Szakemberek szerint kreativitásra sarkall, így a művész lelkületűek számára is ideális választás lehet. Ehhez a színhez a világos színű, fából készült, illetve a rattan bútorok is remekül passzolnak.

A pasztellszínek közül a rózsaszín igazán nagy teret nyert az elmúlt években

Sokan megijednek ettől a színtől, hiszen könnyen babaszobává varázsolhatja a felnőttek hálóját is, ám a kevesebb több elvét követve szép eredményeket érhetünk el. Fontos, hogy a kislányos hangulat elkerülése érdekében érdemes a matt árnyalatokat használni, illetve akár csak egy falon alkalmazni ezt a színt. Ha mégis minden falat rózsaszínre szeretnénk festeni, akkor a bútorok tekintetében szorítkozzunk a minimál stílusra, és kerüljük a díszes kiegészítőket. A szín egyszerre szimbolizálja a rendet és az optimizmust, valamint szintén jó hatással lesz az alvás minőségére. 2018-ban az év színének választották a lilát, melynek különböző árnyalatai azóta is fénykorukat élik. Ez a szín spiritualitást, intelligenciát és sejtelmességet sugároz. Arannyal párosítva egyszerre kelt titokzatos, elegáns és luxus hatást. A sötétebb árnyalatok nyomasztóak lehetnek, így elsődlegesen tágas terekben érdemes használni, viszont nem javasolt a szoba összes falát az ibolya árnyalataira festeni. Világoslila színnel otthonos, bájos hangulatot teremthetünk a hálószobában.