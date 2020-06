I. Károly néven magyar királlyá koronázták Károly Róbertet

1309. június 15-én Tamás esztergomi érsek a budai Nagyboldogasszony-templomban, I. Károly néven, magyar királlyá koronázta Károly Róbertet. Ezzel egy új fejezet kezdődött el a magyar nemzet történelmében, ugyanis I. Károly, vagy ismertebb nevén Károly Róbert magyar király igencsak meghatározó személyiség volt.

Történelem

Ő volt az Anjou-ház magyar uralkodóágának alapítója, édesapja Anjou Martell Károly, anyja Habsburg Klemencia elsőszülött gyermeke, V. István magyar király dédunokája. Nagyanyja pedig az Árpád-házi Mária nápolyi királyné volt. Nápolyban született 1288-ban, Caroberto néven.

1301-től már koronás fő, de uralkodói jogkörét akkor még csak az Anjou-pártiak ismerték el, háromszor koronázták meg, így 1310 és 1342 között uralkodott, a történészek egybehangzó véleménye szerint, viszont őt már az 1308-as királyválasztói országgyűlést követően magyar királynak lehet tekinteni.

A nagy uralkodók között tartják számon, szobra nem véletlenül áll a budapesti Hősök terén. Külpolitikájában sikerült olyan szövetségi rendszert kiépítenie, ami ellensúlyozza a Német-római Császárság nagyhatalmi helyzetét, továbbá gazdaságilag is kedvezőbb helyzetbe hozza Magyarországot. Az úgynevezett királyi jogon szerzett jövedelmekre alapozva pénzügyi reformokat hajtott végre, amivel jelentősen megnövelte a kincstár bevételeit. Nevéhez nagyon komoly gótikus építmények is fűződnek, mint például a visegrádi és a diósgyőri vár, vagy a székesfehérvári bazilika.

Harc Szent István koronájáért

Mivel Károly Róbert Árpád-házi ősökkel rendelkezett, így az akkori időkben sokan benne látták az új magyar királyt, de nem mindenki. Martell Károly 1295-ös halála után az Anjouk trónigénye fiára, Károly Róbertre szállt, és a nápolyiak mindent elkövettek, hogy megszerezzék a magyar trónt. A szinte még gyermek Caroberto a dalmáciai Spalatóban (ma Split, Horvátország második legnagyobb városa) szállt partra akkor, amikor még Budán III. András ült a trónon. Az Adrián át, mindössze két gályával és egy szállítóhajóval érkező ifjú herceg kíséretében volt néhány olasz, illetve francia nemes, de számuk jelentéktelen volt. III. András ezért nem is foglalkozott vele különösképpen, viszont váratlan halála új körülményeket teremtett.

Támogatói 1301 tavaszán gyorsan Esztergomba vitték Károly Róbertet, és ott Bicskei Gergely megkoronázta egy alkalmi koronával. Ez a koronázás három feltétele közül egynek sem felelt meg, mivel a helyszín nem Székesfehérvárott volt, és nem a Szent Koronával történt, Bicskeit pedig még nem iktatták be esztergomi érsekké. A pápa 1301. május 13-án kelt bullájával Károly Róbert támogatására Magyarországra küldte Niccolò Boccasinit, a későbbi XI. Benedek pápát. A kitűnő diplomáciai szolgálatokat teljesítő Boccasini bíborost a Vatikán szívesen küldte külföldre, hogy érvényesítse Róma akaratát. Így történt ez akkor is, amikor az egyházfő Magyarországra küldte pápai legátusként, hogy az Árpád-ház kihalása után kirobbanó trónviszályban, igyekezzen biztosítani a trónt az Anjou Károly Róbertnek.

A bíboros azonban nem tudott sikereket elérni, ugyanis a magyar rendek nem akarták Károly Róbertet uralkodójuknak, ezért a trónra a cseh uralkodó gyermekét, IV. Béla dédunokáját, Vencelt hívták meg. Az ellentábor 1301 augusztusában támadást is indított Esztergom ellen, ahonnan Károly Róbert és Bicskei Gergely elmenekült, Vencelt pedig Székesfehérvárott János kalocsai érsek a Szent Koronával királlyá koronázta. A magyar főurak egy része ezt sem tekintette érvényesnek, mert a magyar szokásjog szerint a királyt az esztergomi érseknek kellett felkennie.

Temesvári tartózkodása és szövetségesei

Károly Róbert ezt követően a jól védhető Temesváron rendezte be udvarát, bizalmi embereit főleg a déli vidékeken élő magyar főurakból választotta ki. Az akkor már nagy számban Magyarországon élő kunok is Károlyt támogatták, de több felvidéki nemes is átállt az ő oldalára, így már együtt számottevő katonai erővel rendelkeztek, de ez még nem volt elég egy esetleges győzelemhez. Károly ezért szövetségeseket keresett magának, hogy a hatalom visszaállításának első lépéseit azok segedelmével tegye meg. VIII. Bonifác pápa az illetéktelen koronázás miatt hivatalvesztés terhe mellett a Szentszék elé idézte János kalocsai érseket, ő azonban még az idézés kézhez vétele előtt elhunyt, a helyére kinevezett István érsek viszont Károly Róbert híve volt, ami érzékenyen érintette Vencel támogatóit. A pápa Károlyt nyilvánította ki Magyarország királyának, Vencelt pedig eltiltotta minden uralkodói cím viselésétől, továbbá felkérte Albert német királyt és Rudolf osztrák herceget, hogy Károly Róbertet támogassák. Ellenfelei pedig a francia király segítségét kérték, amit IV. Fülöp francia király meg is ígért számukra.

Károly Róbert magyar király lett

Komoly harcok bontakoztak ki a magyar trónért, de végül is 1304. augusztus 24-én az egyházi és világi méltóságok nagy része Károly Róbertet fogadta el királyának. 1307. október 10-én megtartott rákosi országgyűlés királlyá választotta, ettől a naptól tartják a történészek Károly Róbertet legitim magyar királynak. A király pozícióját az is erősítette, hogy sikerült egyezségre jutnia az ország egyik legnagyobb főurával, Csák Mátéval, aki támogatásáról biztosította Károlyt, cserébe ő lett a tárnokmester (a királyi udvarházak felügyelője, pénzügyeinek intézője, kincseinek őrzője), ami egy nagyon jól jövedelmező tisztség volt.

A második koronázásra 1309. június 15-én került sor a budai Nagyboldogasszony-templomban, tehát most sem Székesfehérvárott és nem a Szent Koronával, de ennek ellenére a magyarság nagy többsége elfogadta Károlyt királynak. Szent István koronája ugyanis a nagy ellenfél, Kán László erdélyi vajdánál volt, aki csak hosszas tárgyalások után fogadta el Károly Róbertet törvényes urának, majd azt követően adta vissza a koronázási jelképeket. Mivel így minden formális akadály elhárult, 1310. augusztus 27-én Székesfehérvárott Tamás esztergomi érsek a Szent Koronával, immár minden szempontból érvényesen is Magyarország királyává koronázta Károly Róbertet. Ez volt a harmadik, egyben utolsó koronázási ceremónia.

A kiszámíthatatlan Csák Máté egy idő múlva nyíltan szembehelyezkedett a királlyal, ami komoly bonyodalmakat okozott az ország életében és működésében, a helyzet csak Csák halálával normalizálódott. Károly Róbert egyre inkább megszilárdította hatalmát, és új tárnokmesterével, Nekcsei Demeterrel komoly gazdasági reformokat hajtott végre. 1330. április 17-én Záh Felicián egy sikertelen merényletet követett el ellene, amit az uralkodó kegyetlenül megtorolt, ami intő példa volt mindenki számára, aki esetleg megkérdőjelezte hatalmát.

Szilárd alapokra helyezte országát

Károly Róbert uralkodását új alapokra helyezte, és megszilárdította Magyarország pozícióját. Az ország komoly európai tényezővé vált. Károly Róbert a földek harmadával rendelkezett, így ő számított az ország legnagyobb földbirtokosának, az ország 300 várából pedig 160 volt az ő tulajdona. A nagy földadományok helyett a király a kimagasló szolgálatokat különböző tisztségekkel (honor) jutalmazta, amelyeket nem lehetett megörökölni, és azt a király bármikor visszavonhatta.

Új arisztokráciát hozott létre, a nádor, az országbíró, a tárnokmester és a kincstartó személyében, de ő nevezte ki az erdélyi vajdát, valamint a szlavóniai, boszniai, szörényi és a macsói (a Száva folyótól délre fekvő területek) bánságok vezetőit is.

Külpolitikájában igyekezett jó viszonyt ápolni a Habsburgokkal, akik egykor támogatták őt vetélytársaival szemben, igaz, ez a kapcsolat később megromlott, mert az osztrákok ígéretük ellenére sem adták vissza a megszállva tartott Pozsonyt és Muraközt.

Károly Róbert akkor Luxemburgi János cseh királlyal kötött szövetséget, és közös támadást hajtottak végre az osztrákok ellen, ami sikerrel járt, az viszont igaz, hogy ezzel csak Pozsonyt sikerült visszaszerezni. A későbbi hadjáratok során azonban sikerült a Muraközt is visszahódítani.

A balkáni háborúk váltakozó sikereket eredményeztek, de egy biztos volt: hogy a magyar király akarata nélkül akkor semmi se történhetett abban a térségben.

Egyházpolitikáját érdekes kettősség jellemezte. Károly Róbert legfőbb támasza a magyar korona megszerzése érdekében a pápa és az egyház volt, ezért is érdekes, hogy később az egyház befolyását igyekezett csökkenteni, egy erős királyi hatalom megteremtése érdekében.

Károly király korában az előző korhoz képest jelentősen megnövekedett a kiadott oklevelek száma. Becslés szerint nagyjából 15 ezer oklevél maradt ránk abból az időszakból. Az akkori írásoktatás kolostori, plébániai és káptalani (katolikus egyházigazgatás testületi szerve, amely egy püspökséghez tartozik) iskolákban folyt. 1308-ban a budai zsinat előírta, hogy a káptalani iskolákban ingyen tanítsák az egyház klerikusait (pap vagy papnövendék) és a szegény tanulókat, a többieknek tandíjat kellett fizetniük.

Különböző gazdasági reformjaival, bányászatával és pénzverdéivel, bizonyos jólétet biztosított az ország lakói számára.

Károly Róbert 1342. július 16-án hunyt el Visegrádon. A fehérvári Nagyboldogasszony-bazilikában temették el. A trónon fia, Lajos követte, akit öt nappal később koronáztak meg.

